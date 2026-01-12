Zoria Trio: Klassik trifft Tango, 24.01.26

Im traditionellen Konzert zum Neuen Jahr im Kulturzentrum Prediger trifft dieses Mal Klassik auf Tango. Das Programm des Abends vereint impressionistische Klangmalerei und bezaubernd schöne Melodien mit schwungvollen, virtuosen Elementen aus Südamerika und dem Jazz. Mal führt die Musik in eine Operette, mal erklingen lyrische Passagen, gefolgt von mitreißenden rhythmischen Tänzen – hier ist für jeden etwas dabei. Präsentiert wird das schwungvolle Konzertprogramm vom Zoria Trio: Flötistin Charlotte Kuffer, Cellistin Irena Josifoska und Pianist Viktor Soos, die 2024 beim Deutschen Musikwettbewerb in die Konzertförderung aufgenommen wurden. Alle drei jungen Musiker starteten ihre Karriere mit Preisen und Stipendien, konzertieren sowohl solistisch als auch mit namhaften Orchestern und begeistern das Publikum mit ihrem facettenreichen Zusammenspiel.

Zoria Trio, Sa. 24. Januar, 20 Uhr, Kulturzentrum Prediger, Schwäbisch Gmünd, www.prediger-gd.de