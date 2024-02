zsamm Running Dinner in Rothenburg ob der Tauber

Zusammenhalten in der Gastronomie – mit dieser ermutigenden Grundidee gingen vier Betriebe aus Rothenburg ob der Tauber als »zsamm« (das fränkische zusammen) vor drei Jahren nach den Erfahrungen mit der Corona-Pandemie erstmals an den Start oder besser: ließen ihre Gäste zum Running Dinner an den Start gehen. Landwehr-Bräu am Turm, Villa Mittermeier, das Hotel Reichsküchenmeister sowie die Inhaber der Bar Mucho Amor organisieren nun am 14. März und 15. März zum dritten Mal das Running Dinner in Rothenburg ob der Tauber. 97 Euro kostet das Ticket pro Person. Das vegetarische Vier-Gang-Menü gibt es verteilt über alle vier beteiligten Standorte – jeder Betrieb verpasst den Grundzutaten dabei seine eigene Note. Los geht es an beiden Tagen um 18.30 Uhr, der Standort der 1. Station wird jedem ­Ticket-Inhaber vorab mitgeteilt.

Do. 14. und Fr. 15. März, ab 18.30 Uhr, Rothenburg ob der Tauber, www.zsamm.rocks