Zu Gast in Heilbronn - Horst Lichter sucht das Glück

Horst Lichter, Starkoch, Moderator und Buchautor, kehrt zurück auf die Bühnen der Republik. »Herr Lichter sucht das Glück!« am 28. April in Heilbronn. In seinem neuen Bühnenprogramm nimmt er das Publikum mit auf die Reise durch Länder und Landschaften, erzählt von lustigen Begegnungen und berührenden Momenten und zeigt mal eine ganz andere, sehr persönliche Seite von sich – fernab von Herd und Auktionshalle. MORITZ-Redakteurin Simone Heiland fragte nach.

Herr Lichter, wo Horst Lichter draufsteht, ist immer Horst Lichter drin. Warum ist Authentizität so wichtig?

Wissen Sie, ich bin kein Schauspieler und auch kein Comedian und habe das große Glück, bei allem was ich mache, einfach ich selbst sein zu können. Dass die Menschen sich genauso gerne meine Geschichten anhören, wie ich es liebe ihnen zuzuhören, ist unglaublich schön!

Die Menschen sind begeistert, bei Ihren aktuellen Auftritten auch mal die nachdenkliche, verinnerlichte Seite des fröhlichen Stars zu sehen. Was möchten Sie den Besuchern mitgeben?

In erster Linie sollen die Leute natürlich einen schönen Abend haben. Wir werden viel gemeinsam lachen, aber es wird auch mal nachdenklich werden. Ich würde mir wünschen, dass wir alle bewusster durchs Leben gehen und auch die kleinen Glücksmomente wahrnehmen, anstatt immer nur zu schimpfen. Im besten Falle sind die Zuschauer nach der Show für diese Momente aufmerksamer. Das würde ich mir wünschen.

»Was Dich nicht umbringt, gibt Dir neue Kraft zum Leben« - so heißt eine Liedzeile von Udo Jürgens. Warum ist es wichtig, nicht immer nur auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen?

Wenn wir alle immer nur auf der Sonnenseite des Lebens stehen würden, würden wir uns wahrscheinlich alle zu Arschlöchern entwickeln und das möchte wirklich keiner (lacht). Auch wenn ich es keinem wünsche das durchzumachen: was ich in meinem Leben alles erleben musste, hat zu einer großen Demut geführt, und ich freue mich umso mehr über die schönen Momente.

Sie haben sich fürs ZDF aufs Motorrad geschwungen und sind in verschiedenen Ländern dem Glück nachgespürt. Was ist die Quintessenz aus allen Ihren Gesprächen und Begegnungen mit Menschen unterschiedlichster Couleur zur Frage: Was ist Glück?

Dass Glück für jeden etwas anderes bedeutet. Die glücklichsten Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, waren gar nicht unbedingt Millionäre, Menschen mit viel Geld und einem, von außen betrachtet, ach so tollen Leben, sondern Menschen, die in ärmlichen Verhältnissen gelebt haben oder gesundheitliche Probleme hatten, weil sie dankbar für das waren, was sie noch hatten.

Wie wichtig sind Demut, Akzeptanz, Verzeihen – speziell in Ihrem Leben?

Sehr wichtig! Ich begegne und behandele die Menschen immer so, wie ich auch selbst behandelt werden möchte: mit Respekt und Freundlichkeit. Das verhindert natürlich nicht, dass auch ich mal enttäuscht werde, aber ich möchte eigentlich nicht nachtragend sein, und bin ein Mensch, der darum schnell auch wieder verzeihen kann.

Horst Lichter:

»Herr Lichter sucht das Glück!«

So. 28. April, 20 Uhr, Harmonie, Heilbronn

www.provinztour.de

MORITZ verlost 2x2 Tickets. www.moritz.de/Verlosungen