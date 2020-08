Corona hat das Leben verändert. Ehemals coole Typen laufen plötzlich mit Aluhüten rum und vermuten hinter Merkel eine interstellare Marionette im Auftrag des universellen Bevölkerungsaustausches, andere tun so, als wäre nichts passiert, die dritten verfallen in Angst-, Apathie- oder Adrenalin-Zustände, dagegen hilft nur eines: Lachen! Christoph Sonntag bietet mit seiner neuen Comedyshow »Back to live« den düsteren Corona-Zeiten ein buntes, wildes, witziges, durchaus der Dramatik angepasstes, aber nie verzweifeltes Gegenstück. Er schafft es der aktuellen Realität ein breites Grinsen abzugewinnen und sich ein wenig über den momentanen Wahnsinn zu amüsieren. Natürlich mit dem Wissen, dass alles wieder gut wird und von der Hoffnung getragen, dass wir auch das schaffen! Manchmal bleibt eben kein anderer Ausweg, als zu warten und ein wenig zu lachen.

Christoph Sonntag - »Back to live«, Samstag, 12. September, 20 Uhr, Scala, Ludwigsburg, www.scala.live.de