Zwei Abende, drei Rock-Ikonen

Die Burg Esslingen wird im Juli gleich an zwei Abenden zur spektakulären Open-Air-Bühne: Am 24. Juli bringen In Extremo ihre legendäre »Burgentour« nach Esslingen und verwandeln die historische Kulisse in ein episches Gesamterlebnis aus Feuer, mittelalterlichen Klängen und kraftvollem Rock. Seit Jahrzehnten prägt die Band mit ihrer einzigartigen Verbindung aus historischen Instrumenten und moderner Rockenergie ein eigenes Genre. Nur einen Tag später, am 25. Juli stehen Gotthard und Krokus gemeinsam als Double-Headliner auf der Bühne. Die beiden erfolgreichsten Rockbands der Schweiz vereinen ihre Kräfte und liefern eine energiegeladene Show. alh

Open Airs auf Burg Esslingen, Fr. 24. & Sa. 25. Juli, Burg Esslingen, www.musiccircus.de