Zwei legendäre Gesangsgruppen mit ihren vielen Motown-Klassikern auf Super-Soul-Tour

15 Jahre nach ihrer zweiten gemeinsamen Deutschland-Tournee kommen The Temptations und die Four Tops (beide mit Gründungsmitgliedern!) erneut zusammen auf Gastspielreise (15.-31.10.2022). Kritiker waren von den Shows der Wegbereiter des Soul begeistert, Skeptiker schnell eines Besseren belehrt. „Wenn die Zwei als Revival-Paket unterwegs sind“, stand im Donaukurier, „so mögen Spötter das den „Sound Of Rentenzusatzversicherung“ nennen. Doch es ist schlicht den Stimmen dieser nicht mehr jungen Herren zuzuschreiben, dass man schon bald verzückt aus dem Sessel sprang, schwelgend in ‚Magic Motown Moments‘.“ Den Eindruck teilte auch der ‚Hamburger Abendblatt‘-Rezensent: „Die Temptations hatten „Papa Was A Rolling Stone“, „Get Ready“, „I’m Losing You“ und „My Girl“ im Repertoire, die Four Tops konterten mit „Loco In Acapulco“, „Just Walk Away, Renée“, „I Can’t Help Myself“ und „Indestructible“. Klar: „Die einstmals atemberaubenden Tanzeinlagen sind altersbedingt lässigem Tänzeln im Frack gewichen, was würdig und echt ist. Doch der Zuschauer war froh, dass es in der Popmusik so etwas wie ein Renteneintrittsalter nicht gibt“ (‚Donaukurier‘). Wer Soul-Historie im Original live erleben und keine 15 Jahre warten will, sollte Tickets im Vorverkauf erwerben!

Es ist ein wichtiges Kapitel der amerikanischen Unterhaltungsmusik, das dem Besucher hier präsentiert wird. Auf der Bühne stehen zwei Vocal-Formationen, die bei dem für Black Music maßgeblichen Motown-Label unter Vertrag waren und im Soul als richtungsweisend gelten: The Temptations und die Four Tops. Erstere sind 1960 in Detroit gegründet worden. Das Quintett wurde zunächst durch sensibel getextete Liebeslieder („My Girl“, „I Can’t Get Next To You“) bekannt. 1969 modernisierte ein Produzent das Repertoire der Band zugunsten psychedelisch orientierter, frei strukturierter Langtitel. Daraufhin sprengte „Ball Of Confusion“ als „bombastisch orchestriertes Ghetto-Statement“ („Rock-Lexikon) das herkömmliche Soul-Format. Mit dem Millionenseller „Just My Imagination“ verwiesen The Temptations 1971 stilistisch auf den Beginn ihrer Karriere. Achtzehn Monate später folgte das zwölfminütige „Papa Was A Rollin’ Stone“, eine der großen Soul-Sinfonien. Ihr Hit „Treat Her Like A Lady“ zeigte diese Formation 1984 erneut als „die kompletteste Gruppe von Sängern“ (Gerald Hündgen). Neben vielen Klassikern stehen jetzt aber auch Kostenproben des hoch gelobten aktuellen Albums „60“ (Universal) auf dem Programm, das The Temptations während ihrer Tournee 2022 präsentieren. Stets werden sie dabei von einer Rhythmus- plus Bläsersektion begleitet. Gleiche Begleitung gilt für die vor ihnen auftretenden Four Tops. „Der Reiz ihrer Aufnahmen“, ist im Rock-Lexikon über die 1956 gegründete Gruppe zu lesen, „lag in der Spannung zwischen hochkommerziellen Arrangements und ekstatischen Vokalausbrüchen“. Zu den Four-Tops-Charterfolgen zählen “I Can’t Help Myself”, „It’s The Same Old Song“, „Reach Out, I’ll Be There“, “River Deep, Mountain High”, “MacArthur Park”, „When She Was My Girl“ und „Indestructible“. Zuletzt in die Top Ten kam das Quartett 1989 mit „Loco In Acapulco“.

„Die zwei mittlerweile ergrauten Soul-Legenden scheinen kein bisschen müde zu sein“, schrieb das Darmstädter Echo. „Man merkte ihnen die unbändige Spielfreude an. Ihre Gesangssätze kommen ebenso energiegeladen wie die Einwürfe der Bläsergruppe präzise sind“. Das garantiert, laut ‚Hamburger Abendblatt‘, „ein wunderbar nostalgisches Soulkonzert“!

Magic Motown Moments Live 2022 Celebrating Over 60 Years: The Temptations & Four Tops

