Zwei starke Jubiläen, ein Sound: Good News und die Rocknacht Weller feiern, 17.10.26

Die legendäre Weller RockNacht steigt wieder am Samstag, den 17. Oktober in Bietigheim und verspricht eine unvergessliche Nacht voller großartiger Musik, leckerem Essen und erfrischenden Cocktails. Dieses Event hat sich in den letzten Jahren zu einem Highlight im regionalen Veranstaltungskalender entwickelt und zieht Musikliebhaber aus der ganzen Region an. Auch in diesem Jahr wird die Weller RockNacht wieder zum Pflichttermin für Rockfans aus der Region. Die Verkaufshalle in der Geisinger Straße 55 in Bietigheim-Bissingen verwandelt sich ab 19 Uhr wieder in einen Treffpunkt für Liebhaber energiegeladener Musik.

40 Jahre Good News und zehn Jahre Weller-Rocknacht: Gleich zwei Jubiläen geben Anlass zum Feiern. Gründungsmitglied Helmut »Knut« Pietsch und Sängerin Moni Butz blicken im Interview mit MORITZ-Redakteur Alexander Hinssen auf vier Jahrzehnte Bandgeschichte zurück, sprechen über besondere Momente bei der Rocknacht Weller und ihre Hoffnungen für die Zukunft.

Was sind eure ersten Gedanken zum 40-jährigen Jubiläum von Good News?

Moni: Als Erstes denke ich an Knut, den Gründer der Band.

Knut: Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass wir die 40 Jahre schaffen. Als wir als junge Leute angefangen haben, war dieses Jubiläum unglaublich weit weg. Dass wir es einmal erreichen würden, war damals völlig unvorstellbar.

Was ist das Geheimnis, dass es so lange funktioniert hat?

Knut: Wir bringen solides musikalisches Handwerk mit, sind authentisch und eine wirklich nette Truppe. Außerdem waren wir immer im direkten Kontakt mit unseren Fans und Veranstaltern. Wir haben uns über die Jahre eine große Fanbasis aufgebaut und viele Beziehungen sind partnerschaftlich gewachsen.

Moni: Knut hat uns als Band auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten. Er ist diplomatisch, lösungsorientiert und hat ein gutes Gespür für den Zeitgeist. Dadurch konnten wir uns immer wieder weiterentwickeln.

Was hat sich für euch als Band verändert?

Knut: Wir haben in den 80er-Jahren angefangen und unsere ersten Sporen in den amerikanischen Clubs verdient. Später kamen Grunge und andere musikalische Epochen. Wir hatten immer ein gutes Gespür dafür, worauf die Leute gerade stehen und was bei Veranstaltungen funktioniert.

Moni: Gleichzeitig sind wir unserer Linie treu geblieben. Wir waren nie die Band, die auf jeden Trend aufgesprungen ist. Unsere Fans sind mit uns mitgealtert. Heute erleben wir sogar, dass Eltern ihre Kinder zu unseren Auftritten mitbringen. Wir haben unseren eigenen Stil und bieten authentische Live-Musik.

Ihr seid seit zehn Jahren bei der Rocknacht Weller dabei. Was macht die Veranstaltung besonders?

Moni: Es ist schön zu sehen, wie sich die Veranstaltung entwickelt hat. Die Menschen kommen schon mit einer positiven Stimmung dorthin, und diese Stimmung steckt an. Für mich als Sängerin ist die Reaktion des Publikums besonders wichtig. Beim Weller ist die Stimmung vom ersten Ton an großartig.

Knut: Wir freuen uns über jeden Auftritt. Gerade in den vergangenen zwei, drei Jahren hat sich die Rocknacht Weller zu einem richtigen Konzert-Event entwickelt. Das ist großartig.

Was wünscht ihr euch für die nächsten Jahre?

Knut: Musik zu machen, ist ein echtes Privileg. Wenn die Nachfrage da ist und die Leute uns hören wollen, machen wir gerne weiter und geben auf den Bühnen der Region unser Bestes.

Moni: Wir sind einfach dankbar für jeden Auftritt und froh, solange wir diese Qualität und diesen Spaß gemeinsam auf die Bühne bringen können.

10 Jahr Rocknacht Weller & 40 Jahre Good News, Sa. 17. Oktober, 19 Uhr, Autohaus Weller Bietigheim-Bissingen, www.rocknacht-weller.de