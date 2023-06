Zwei Tage Sommernachtsfest in Lauda-Königshofen

Zwei Tage Sommernachtsfest

Ein Fest an zwei Tagen! Im Hof der Becksteiner WeinWelt heißt es gleich an zwei Sommerabenden hintereinander tanzen, feiern, Spaß haben. Am Freitag konnte mit den Uniques der einzigartige Unplugged-Sound nach Beckstein geholt werden. Mit dieser Band ist ausgelassene Stimmung garantiert. Bei exzellenten Wein- und Sektspezialitäten, Cocktails auf Eis und leckeren Burgern vom Grill ist für alles gesorgt. Am Samstag können die Gäste nicht nur einzigartige Stimmung unter freiem Himmel, sondern auch Elvis & the Evergreens genießen. Mit diesem Duo werden die Gäste in eine musikalische und genussvolle Zeitreise in die 1960er und 70er Jahre auf höchstem Niveau versetzt. Vor allem Elvis Presley-, Marius Müller Westernhagen- und Oldie-Fans als auch Weinfreunde kommen voll auf ihre Kosten.

Fr. 14. und Sa. 15. Juli, Becksteiner WeinWelt, Lauda-Königshofen

www.lauda-koenigshofen.de