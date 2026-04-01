Zwei Tage voller Rock- und Metal-Power

Seit 1997 organisiert der Verein Jugend Dischingen e. V. ehrenamtlich das Festivalhighlight in Ostwürttemberg. Die 28. Auflage von »Rock am Härtsfeldsee« findet am 26. und 27. Juni am Dischinger Härtsfeldsee statt und bietet ein spektakuläres Line-up der Rock- und Metalszene. Tausende Fans reisen an, um die energiegeladenen Live-Auftritte und die besondere Festivalatmosphäre zu erleben. Auf der Bühne stehen unter anderem Feuerschwanz, Hämatom, Beast In Black, April Art, Saint City Orchestra, Warmen, Seasons In Black und Tailgunner – ein Wochenende voller kraftvoller Musik, leidenschaftlicher Performances und unvergesslicher Momente für alle Rock- und Metal-Liebhaber.

Rock am Härtsfeldsee, Fr. 26. & Sa. 27. Juni, Härtsfeldsee, Dischingen, rockamhaertsfeldsee.de