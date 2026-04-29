zwei zu dritt!: Akustik mit Esprit, 14.05.26

Was 2002 als Projekt begann, ist heute fest in der regionalen Musikszene verankert: Das Akustik-Trio interpretiert gemeinsam Lieblingssongs aus über 60 Jahren Rock- und Popgeschichte. Mit Raphael Lindeke, Jörg Weigele und Birgit van Straelen entsteht ein vielseitiger, akustischer Sound. Im Mittelpunkt steht dabei klar der Spaß an der Musik und genau der ist bei jedem Auftritt spürbar. Ob in Kneipen, auf Straßenfesten, bei privaten Feiern oder Musiknächten, auf dem Kirchheimer Marktplatz oder sogar auf dem Piazza San Marco in Venedig: Das Trio ist eingespielt, energiegeladen und begeistert sein Publikum mit Spielfreude, musikalischem Humor und feurigem Esprit.

zwei zu dritt!, Do. 14. Mai, 14.30 Uhr, Rätsche, Geislingen, raetsche.com