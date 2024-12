Zwei Zusatzvorstellungen für den 24. Heilbronner Weihnachtscircus jetzt im Vorverkauf

Der Heilbronner Weihnachtscircus gehört seit 24 Jahren zu den beliebtesten Veranstaltungen in Heilbronn und der Region.

Doch ein derartiger „Early Run“ auf die Tickets hat selbst Sascha Melnjak, den Inhaber und Geschäftsführer des zweitgrößten Weihnachtscircus, und sein Team überrascht.

„Die Familienvorstellung ist schon seit längerer Zeit ausverkauft, und auch bei anderen Terminen wird es langsam eng“, freut sich Sascha Melnjak über die enorme Resonanz in diesem Jahr. Deshalb gibt es ab sofort zwei zusätzliche Matinée-Vorstellungen, jeweils um 11.00 Uhr am Sa., 28. und So., 29.12.2024. „Unsere Gäste sind terminlich oft flexibel, aber sie haben sehr genaue Vorstellungen davon, wo sie sitzen wollen. Auch wenn es für alle Termine grundsätzlich noch Plätze gibt, sind es oft nicht die, die gewünscht werden“, erklärt Melnjak. Mit den neuen Zusatzvorstellungen können Gäste nun wieder aus einer größeren Auswahl an Lieblingsplätzen wählen – allerdings voraussichtlich nur für kurze Zeit.

Für Sascha Melnjak ist das Ziel klar: „Wir spekulieren nicht unbedingt auf einen neuen Besucherrekord, denn bereits im vergangenen Jahr haben wir die Kapazitätsgrenze fast erreicht. Aber natürlich wünschen wir uns, dieses Ergebnis auch in diesem Jahr zu erreichen – und momentan sieht es sehr danach aus, dass uns das gelingen wird.“

Für das Team des Heilbronner Weihnachtscircus beginnt nun die heiße Phase der seit Monaten laufenden Vorbereitungen. Im rollenden Büro, bei den Dekorationsarbeiten in den Zeltanlagen und in der Reservierungszentrale herrscht Hochbetrieb. „Die Welt ist kompliziert geworden, und wir verbringen den ganzen Tag damit, Probleme entweder gar nicht erst aufkommen zu lassen oder bereits entstandene zu lösen“, sagt Melnjak mit einem Schmunzeln.

„Wir vollbringen hier jeden Tag kleine Wunder: Wir buchen Flüge für Artistinnen und Artisten, die es eigentlich gar nicht gibt, suchen nach weiteren Hotelzimmern, die es ebenfalls nicht gibt, oder warten auf dringende Lieferungen, die tagelang nicht eintreffen. Die Liste ist endlos“, erzählt er lachend und zeigt auf eine Flipchart im Büro, die alle Abholungen der über 60 Artistinnen, Artisten, Tänzerinnen, Tänzer und Musiker sowie die dazugehörigen Flughäfen dokumentiert. Ja, er hat recht, auch diese Liste ist schon jetzt unendlich.

Doch keine Sorge: „Wir schaffen das“, ist Melnjaks optimistisches Motto, das gewollt an einen bekannten politischen Satz erinnert. Und ab dem 18. Dezember wird der ganze Vorbereitungsstress vergessen sein. Die Besucher erwartet dann ein unvergleichliches, weihnachtliches Ambiente sowie eine Show, wie sie in Deutschland ihresgleichen sucht.

Der Heilbronner Weihnachtscircus findet vom 18. Dezember 2024 bis 6. Januar 2025 statt. Tickets für alle Vorstellungen, einschließlich der Zusatztermine am 28. und 29. Dezember, sind erhältlich unter www.weihnachtscircus.com, auf dem Ticketportal www.reservix.de und in allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Kassenöffnung auf der Theresienwiese ab 09. Dezember.

Für telefonische Anfragen: Hotline 0700 – 598 000 00 (10-18 Uhr)