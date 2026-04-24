Lisa Wahlandt verbindet bayerische Wurzeln mit Jazz und erzählt in ihren Songs musikalische Geschichten. Mit internationalen Konzertreisen ist sie weltweit unterwegs und stilistisch breit aufgestellt. Gemeinsam mit ihrem Trio schlägt sie Brücken zwischen Bayern, Jazz, afrikanischen Grooves, Bossa Nova und Pop. Ihr zurückhaltender, zugleich fein nuancierter Sound entwickelt eine besondere emotionale Wirkung. Im Zentrum stehen die intensive Verbindung der Stimmen, ein erdiger Kontrabass und ein bewegliches Klavier. Die Musik wechselt zwischen Humor und Ernsthaftigkeit und erklingt in verschiedenen Sprachen wie Bairisch, Deutsch, Englisch, Italienisch und Portugiesisch

Lisa Wahlandt Trio, Fr. 8. Mai, 20 Uhr, Kulturstadl Reimlingen,

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