Zwischen Blues, Psychedelic und Garage (9.5.26)

Drei regionale Bands laden zu einer Reise zwischen Blues, Psychedelic- und Garage-Rock ein. »Grandma’s Bedroom Experience« verbindet bluesige Tradition mit progressiven Eigenkompositionen und viel Improvisationsfreude. »Travelin’ Man« bringt als Trio einen 60er/70er-geprägten Psychedelic- und Garage-Rock auf die Bühne, mit eingängigen Melodien, treibenden Rhythmen und ausgedehnten Jams voller Roadtrip-Energie. »Jamhed« stehen für verspielten Psychedelic-Pop mit Vintage-Sound, Space-Rock-Anklängen und filigranen Arrangements. Seit 2007 aktiv, hat die Band drei Alben veröffentlicht und zahlreiche Konzerte gespielt.

Grandma’s Bedroom Experience, Travelin‘ Man & Jamhed,

Sa. 9. Mai, 20 Uhr, Rätsche Geislingen, raetsche.com