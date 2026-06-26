Zwischen Klassik und Crossover: David Garrett beehrt Ludwigsburg, 02.08.26

Crossover-Geiger David Garrett bewegt sich seit zwei Jahrzehnten zwischen Klassik und Pop – und sieht genau darin sein Erfolgsrezept. Vor seinem Auftritt in Ludwigsburg spricht er im Interview mit MORITZ-Redakteur Alexander Hinssen über die Idee des Crossorvers, seine kreativen Prozesse und die Rolle von künstlicher Intelligenz in der Musik.

Crossover ist so etwas wie dein Markenzeichen. Wie bist du dazu gekommen?

Für mich war Crossover immer ein Mittel zum Zweck, um Menschen an die Klassik heranzuführen. Es ist mein Weg gewesen, ein neues Publikum zu erreichen. Seit rund 20 Jahren bewege ich mich zwischen Crossover- und Klassikprojekten. Daraus ist eine schöne Symbiose entstanden. Gleichzeitig brauche ich beides: Nur Klassik wäre mir auf Dauer zu wenig, nur Crossover auch. Erst die Mischung gibt mir das Gefühl einer eigenen künstlerischen Identität.

Dein neues Album »Millennium Symphony« konzentriert sich auf Stücke aus den 2000ern. Wie bist du bei der Auswahl vorgegangen?

Die Idee war, ein klares Konzept zu haben: ausschließlich Musik aus den letzten zwei Jahrzehnten. Viele dieser Stücke sind noch sehr präsent. Der Prozess beginnt lange vor dem Studio – ich sammle über Monate Ideen, höre viel Musik und überlege, wie sich ein Stück für Violine und Orchester übersetzen lässt. Entscheidend ist die Frage: Was kann ich dem Original aus klassischer Perspektive hinzufügen? Erst danach entstehen erste Demos und schließlich die Orchesterarrangements. Insgesamt dauert so ein Projekt gut zwei Jahre.

Du hast einmal gesagt, viele moderne Songs seien risikoarm und klängen ähnlich. Spiegelt sich das in deiner Auswahl wider?

Ja, definitiv. Viele Produktionen greifen heute auf ähnliche Sounds zurück, auch durch den Einfluss von KI. Gleichzeitig verschwimmen Genregrenzen – was spannend sein kann, aber dabei kann die charakteristische Kante verloren gehen. Deshalb suche ich gezielt nach Stücken mit eigenem Profil.

Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz in der Musikbranche?

Garrett: Sie ist ein Werkzeug – entscheidend ist, wie man sie nutzt. Der einfache Weg führt oft zu schnelleren, aber nicht unbedingt besseren Ergebnissen. Der aufwendigere ist meist kreativer. Die Frage ist: Merkt das Publikum den Unterschied? Wahrscheinlich nicht immer. Deswegen verstehe ich auch, dass viele sagen: Warum soll ich den schweren Weg gehen, wenn der kürzere mit KI zu einem ähnlichen Ergebnis führt und ich mehr Freizeit habe? Work-Life-Balance durch KI – verstehe ich auch. Work smart, not hard. But I like to work creative. And that‘s always fucking hard.

Dein Auftritt in Ludwigsburg findet am Residenzschloss statt. Wie bereitest du dich auf ihn vor?

Ich liebe Open-Air-Konzerte. Sie schaffen eine ganz eigene Atmosphäre – nicht nur für das Publikum, sondern auch für uns Musiker. Licht, Wetter, Umgebung: All das beeinflusst die Wahrnehmung. Diese Emotion entsteht so nur draußen. Darauf freue ich mich besonders.

Diskografie (Auswahl)

1995: Beethoven »Frühlings-Sonate«

2001: Tchaikovsky, Conus: Violin Concertos

2007: Free

2008: Encore

2010: Rock Symphonies

2013: Garrett vs. Paganini

2015: Explosive

2017: Rock Revolution

2022: Iconic

2024: Millennium Symphony

David Garett, So. 2. August, 20 Uhr, Residenzschloss Ludwigsburg, www.stuttgart-live.de