Nach dem Erfolg seines Debütprogramms »S’Lem is koa Nudlsubbn«, mit dem er im deutschsprachigen Raum ein breites Publikum erreichte, geht der bayerische Comedian Addnfahrer mit seinem zweiten Programm »Lausbuam Gschicht’n« auf Tour. Mehr als 300 Auftritte und über 120.000 Zuschauer markieren bislang seine Karriere. Nun präsentiert er neue Geschichten aus seinem Alltag, geprägt von Selbstironie und einem feinen Gespür für Situationskomik. Seine Kunstfigur lebt von ausdrucksstarker Mimik, präzisem Timing und direkter Publikumsansprache. Dabei verbindet er persönliche Erlebnisse mit überzeichnetem Humor.

Addnfahrer, Do. 28. Mai, 20 Uhr, Hermann-Keßler-Halle, Nördlingen,

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