Erster Meistertitel für Allianz MTV Stuttgart

Endlich ist es geschafft! Die Volleyball Damen der Allianz MTV Stuttgart haben den ersten deutschen Meistertitel der Vereinsgeschichte erfolgreich eingetütet. Bei der Saisonabschlussfeier präsentiert das Team stolz die Meisterschale, blickt zurück auf eine überragende Saison und feiert das Ende drei großartiger Volleyballer-Karrieren.

Fünftes Spiel, fünfter Satz, fünfzehn Punkte. Viel spannender hätten es die Damen der Allianz MTV Stuttgart nicht mehr machen können, als bei diesem packenden Volleyball Krimi um die deutsche Krone. Am Ende ging Stuttgarts schönster Sport absolut verdient als Sieger vom Platz und brach im fünften Endspiel in Folge endlich den Vizefluch.

Eine lange Partynacht später war das Team auch auf der großen Saisonabschlussfeier wieder frisch am Start und präsentierte stolz die hart erkämpfte deutsche Meisterschaft.

Sportdirektorin Kim Renkema, die »beste Sportdirektorin der Welt« wie Allianz MTV Geschäftsführer Ariel Iron in aller Bescheidenheit erklärte, führte mit vielen unterhaltsamen Anekdoten durch einen Abend an dem das Team sich und seinen Titel in würdiger Atmosphäre feierte.

Drei Spielerinnen feierten den Titel allerdings mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Für Renata Sandor, Molly McCage und Micheli Tomazela Pissinato ist der Titelgewinn ein wunderbares Abschiedsgeschenk ihrer aktiven Karriere.

Pissinato und Sandor haben schon seit der Saison 2014/15 alle Höhen und Tiefen mit Stuttgarts schönstem Sport erlebt. Während ihrer Zeit in Stuttgart können die beiden auf viele unvergessene Momente mit Highlights wie dem Pokalsieg 2017 und beeindruckende fünf Finalserien in Folge zurückblicken. Die Meisterschaft ist für beide ein absolut würdiger Abschluss ihrer großen Karriere. Aber Stuttgart ist für beide mehr als nur Volleyballsport, hier haben die Brasilianerin und die Ungarin eine neue Heimat gefunden. Beide werden der Stadt und dem Sport erhalten bleiben. Renkema überreichte ihnen jeweils die erste und die zweite Dauerkarte der neuen Saison. Molly McCage dagegen zieht es zurück in die Heimat. Die 25jährige US-Amerikanerin beendet ihre aktive Karriere und plant ihre private und berufliche Zukunft in ihrer Heimat.

Diese emotionalen Momente fügten sich brillant in die ausgelassene Feierstimmung ein. Stuttgarts schönster Sport feierte das Ende eine sportlich exzellenten Saison mit einer ausgelassenen Party.

Aber der Feiermarathon hat noch kein Ende gefunden. Am Dienstag, den 14 Mai wartet schon das nächste Highlight auf alle Fans. Denn dann präsentiert das Team nach einer kurzen die Schale am Stuttgarter Rathaus.