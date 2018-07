»Stuttgarts schönster Sport« ist in der vergangenen Saison wiederVizemeister in der 1. Volleyball-Bundesliga der Frauen geworden. Das Team von Allianz MTV Stuttgart tritt daher in der kommenden Saison in der Champions League Qualifikation an und darf sich mit den besten Teams Europas messen. Spannende Spiele in der heimischen SCHARRena Stuttgart sind garantiert. Fans können die Mannschaft auf der Reise durch Europa nun auch finanziell unterstützen!

anders ab, als die Champions League im Fußball. Statt der Möglichkeit von Millionen-Einnahmen kostet die Teilnahme die Volleyball-Clubs viel, sehr viel Geld: Flüge,Übernachtungen, vorgeschriebene TV-Übertragungen, aufwändiges Video-Challenge-System und und und. All das müssen die teilnehmenden Mannschaften selbst finanzieren.

Und dennoch sind die Spielerinnen von »Stuttgarts schönstem Sport« in der Königsklasse dabei: weil sie so sympathisch und so erfolgreich sind, weil die Hauptsponsoren Allianz, SCHARR, KÄRCHER, Sparda-Bank Baden-Württemberg sowie DeinBus.de ihren Geldbeutel noch ein bisschen weiter aufgemacht haben, weil das »Team Europa« die Mannschaft erneut unterstützt – und auch die Fans können mitmachen und unterstützen. Sportdirektorin Kim Renkema resümiert: »Wir sind stolz darauf, dass wir mit unseren Partnern, Fans und Supportern die Champions League Quali angehen können. Wir freuen uns auf das Abenteuer, auf die großartige Unterstützung und viele spannende Spiele in Europa.« Berühmte Stuttgarter Promis aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Medien und Sport sind ebenfalls mit »an Bord« und schicken die Mädels durch Europa! Jetzt heißt es für die Fans: sei dabei! Jeder Betrag hilft den Spielerinnen weiter, ihren europäischen Traum zu leben. »Als Mannschaft sind wir extrem glücklich, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Uns auf dem höchsten Niveau in Europa zu zeigen, ist etwas ganz Besonderes. Ein großes Dankeschön an alle, die es möglich machen. Wir freuen uns auf die Fans, auf spannende Spiele und auf eine volle SCHARRena«, erzählt Deborah van Daelen, Kapitänin von »Stuttgarts schönstem Sport«.

Als Dank dafür warten auf die Unterstützer attraktive Heimspiele mit internationalen Top-Mannschaften. Und: ob man einen Euro gibt oder zehn, zwanzig, fünfzig oder mehr – alle Spender kommen in den Verlosungs-Pott für attraktive Preise wie zum Beispiel exklusive VIP-Tickets zu einem VfB Stuttgart Heimspiel. Außerdem gibt es interessante Dankeschön-Souvenirs für die Spender. Die Aktion beginnt Anfang August und läuft bis Mitte September 2018.

Bei einem spannenden Testspiel mit »Meet & Greet« in der SCHARRena Stuttgart treffen alle »Supporter« die neue Mannschaft der Saison 2018/2019.

Fans und Unterstützer können auch direkt Wünsche und Grüße ans Team posten oder ein lustiges Supporter-Video auf die Social Wall senden. Das freut die Mannschaft besonders und bringt Abwechslung in den harten Trainingsalltag. Also heißt es: Jetzt mitmachen, denn: Stuttgart spielt international!