Allianz MTV Stuttgart – Auftakt in der Volleyball Championsleague

Unvergessliche Momente, knisternde Spannung und brillanter Spitzenvolleyball: Dafür steht die CEV-Volleyball Champions League. In diesem Jahr startet Allianz MTV Stuttgart als einziges deutsches Frauenteam in der Königsklasse des Volleyballs. Wieder einmal darf sich Stuttgarts schönster Sport mit der europäischen Elite messen und möchte dabei für viele Highlights sorgen.

Der 12. März 2019 war einer dieser Tage, die kein Volleyballfan vergessen kann. An diesem warmen Frühlingsabend brodelte die SCHARRena, denn mit Igor Gorgonzola Novara bat ein internationales Top–Team zu einem munteren Tanz im ersten internationalen Viertelfinal–Spiel der Stuttgarter Vereinsgeschichte. Es wurde ein heißer Tanz, bei dem sich der deutsche Meister dem späteren Champions League Sieger nur knapp mit 3:1 (25:19, 26:24, 19:25, 25:20) geschlagen geben musste. Ein tolles Spiel auf absolutem Topniveau, von dem jeder Volleyball-Liebhaber noch lange schwärmen wird.

Auch wenn das europäische Abenteuer im vergangenen Jahr im Viertelfinale endete, war die zweite Teilnahme in der Königsklasse eine absolut einmalige Erfahrung. Die großartige internationale Saison begann mit der Qualifikation mit Golden Set gegen Blaj, bei dem ein absolut dominanter Heimauftritt das Ticket in die Gruppenphase löste. Dort ging es für die Stuttgarterinnen gegen die französischen Meisterinnen aus Beziers und den bulgarischen Meister aus Plovdiv und natürlich auch nach Istanbul. Die Auswärtsfahrt in Europas Volleyball verrückteste Stadt, Muezzin Rufe inklusive, und das Rückspiel in der ausverkauften SCHARRena gegen Vakifbank Istanbul zählen mit Sicherheit zu den unvergesslichen Momenten der Vereinsgeschichte.

Nach diesen überzeugenden Leistungen hat sich die Bundesliga in dieser Saison den zehnten internationalen Startplatz gesichert. Damit ist in der kommenden Spielzeit eine deutsche Mannschaft mehr auf dem internationalen Parkett vertreten als noch in der abgelaufenen Saison. Darüber hinaus hat sich Stuttgarts schönster Sport durch das gute Abschneiden in der letzten Saison und die Meisterschaft direkt für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert.

»Wir freuen uns auf die Champions League. Die Teilnahme in der vergangenen Saison war für uns ein absolutes Highlight. Es ist wichtig für die Volleyball Bundesliga, dass wir in allen internationalen Wettbewerben dabei sind. So können wir uns in Europa besser präsentieren«, sagt Kim Renkema, Sportdirektorin bei Allianz MTV Stuttgart, die auch für diese Saison wieder einen international konkurrenzfähigen Kader aufs Parkett gezaubert hat.

Auch in diesem Jahr gibt es also viel Grund zur Vorfreude auf europäische Spitzenduelle und unvergessliche Momente, wenn die lange Zeit des Wartens endlich vorbei ist. Die Gruppenphase der CEV-Champions League beginnt ab Mitte November.

Alle Infos, Spieltermine und Tickets: www.stuttgarts-schoenster-sport.de

