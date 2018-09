Mit dem MTV Durch Stuttgart

× Erweitern Schönster Sport

Bei strahlend blauem Himmel traf sich das neu zusammengestellte Volleyball-Team der Saison 2018/2019 von »Stuttgarts schönstem Sport«. Gemeinsam ging es auf eine abwechslungsreiche Fahrt durch die Innenstadt mit der »Stuttgart Citytour«. Dabei haben die Spielerinnen von Allianz MTV Stuttgart viele Facetten ihrer neuen sportlichen Heimat kennen gelernt und sich gut gewappnet für die neue Saison gezeigt.

Auf Einladung der Sportstadt Stuttgart und der Stuttgart-Marketing GmbH sowie als Teil der Fan-Aktion »Stuttgart spielt international« hat die Frauen-Mannschaft von Allianz MTV Stuttgart um den griechischen Chef-Trainer Giannis Athanasopoulos die Stadt auf besondere Weise kennen gelernt. Mit der »Stuttgart Citytour« ging es in einem der bekannten roten Cabrio-Doppeldecker-Busse kreuz und quer durch die Landeshauptstadt Stuttgart. Die Tour führte vom Mercedes-Benz Museum über die Wilhelma, den Burgholzhof und den Killesberg bis hin zum Schlossplatz und dem Schweinemuseum. Dank des mehrsprachigen Audioguides im Bus konnte das bunt gemischte Team mit seinen vielen internationalen Spielerinnen die kulturellen Highlights der Landeshauptstadt erhören und erfahren. Auch der schwäbische »Heimataudiokanal« wurde von den Spielerinnen - zumindest testweise - eingeschaltet.

Die amerikanische Diagonalspielerin Krystal Rivers, die zur neuen Saison vom französischen Meister Beziers Angels nach Stuttgart gewechselt ist, zeigte sich begeistert: »Eine super Idee, dass ich meine ‚neue Heimat‘ auf diesem sehr attraktiven Weg kennenlernen konnte. Die Erläuterungen während der Fahrt in meiner Muttersprache haben Vorfreude bei mir geweckt, Stuttgart und seine touristischen Highlights auch in meiner Freizeit zu entdecken«.Auf den ersten Metern der Fahrt begrüßte der strahlende Stuttgarter Himmel die Mannschaft. Auch die Sportdirektorin von »Stuttgarts schönstem Sport«, Kim Renkema, strahlt angesichts der guten Aussichten für ihr Team in der neuen Saison: »Wir haben gut eingekauft und uns auf allen Positionen verstärkt. Mit acht Spielerinnen konnten die Verträge verlängert werden - das zeigt, wie gut und professionell das Umfeld in Stuttgart ist«.

Zusätzlich freut sich das Team über fünf Neuzugänge, die sich auf der Fahrt an der Innenstadt kaum satt sehen konnten.»Stuttgart ist attraktiv für Profis; wir bieten erstklassigen Sport, begeisterte Fans, Partner und haben ideale Bedingungen auf und neben dem Spielfeld«, ergänzt Stuttgarts Chef-Trainer Giannis Athanasopoulos. Der sich, nachdem die Bustour im letzten Jahr leider ausgefallen ist, sehr darüber freute, das erste Mal bei der »Citytour« dabei sein zu können. »Mein gesamtes Team arbeitet hart für den sportlichen Erfolg in dieser Saison. Fans, Partner und Sponsoren können sich wieder auf ganz besondere, leidenschaftliche und emotionale Spiele in der SCHARRena freuen«. Auch die Kapitänin und Diagonalangreiferin Deborah van Daelen ist sich sicher was den Saisonverlauf angeht: »Wir werden auch diese Saison wieder oben mit angreifen. Es gibt national wieder zwei Titel zu gewinnen, wir sind hungrig. Unser Ziel ist wieder um beide Titel zu kämpfen.«Am 31. Oktober wartet die erste Feuerprobe für diese ambitionierten Ziele auf die Mannschaft. Dann heißt es zuhause in der Champions League Qualifikation abzuliefern, bevor am 3. November Erzrivale Dresden in der heimischen SCHARRena zum heißen Fight bittet. Nach etwa zwei Stunden war die Neugier der Spielerinnen dann schließlich gesättigt und sie verließen den Bus bestens gelaunt am Mercedes-Benz-Museum. Kaum ausgestiegen plant Renkema schon eine Tour für die nächste Saison: »Ich glaube, das nächste Mal nehmen wir das Rad«.

Alle Infos, Spieltermine und Tickets:www.stuttgarts-schoenster-sport.de