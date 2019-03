»Play-offs, Baby!« - Die Meisterschaft fest im Blick

× Erweitern Allianz MTV Meisterschaft im Blick 2019

Große Spiele, große Emotionen: Dafür stehen die Play-offs der Volleyball-Bundesliga. Während im Fußball nach dem letzten Spieltag alles vorbei ist, steht beim Volleyball das Saisonhighlight noch bevor, denn die deutsche Meisterschaft wird im direkten Duell entschieden. Die besten acht Teams der Hauptrunde treten in packenden K.O.–Duellen gegeneinander an und am Ende wird der deutsche Meister gekrönt. Auch Stuttgarts schönster Sport greift nach der Krone und geht als Mitfavorit ins Titelrennen.

»Die Play-offs sind einfach etwas ganz Besonderes«, erklärt Allianz MTV Stuttgart Coach Giannis Athanasopoulos. »Fehlerwerden nicht verziehen. Die Play-offs sind die Zeiten, in denen die Ernte eingefahren wird für die knallharte Arbeit, die dieMannschaft die ganze Saison leistet.« DieBegeisterung auf die Endphase des langen Rennens um die Meisterschaft ist ihm deutlich anzumerken. In der Hauptrunde überzeugte der Allianz MTV Stuttgart mit einem überragenden Angriff und einer hohen Flexibilität. Ungeschlagen marschierte das Team durch die Hinrunde und konnte sich in einem packenden Zweikampf mit dem SSC Palmberg Schwerin hochverdient den Spitzenplatz nach der Hauptrunde sichern.

Und das alles trotz Doppel- oder sogar Dreifachbelastung: »Wir versuchen eigentlich, unsere Spielerinnen jedes Mal gleich vorzubereiten. Also bei jedem Gegner genau dieselben Parameter an- und gemeinsam mit den Spielerinnen durchzusprechen«, erklärt der Coach den normalen Vorbereitungsablauf während der regulären Saison. Diese Vorbereitung sei allerdings extrem schwierig gewesen, weil an fast jedem dritten Tag ein Match gegen einen anderen Gegner bevorstand. Der Play-off Modus komme Stuttgarts schönstem Sport daher eher entgegen. Der enge Spielrhythmus mit mehreren Partien in einer Woche bleibe zwar bestehen, aber eben auch der Gegner. »Insofern werden wir mehr Zeit haben, uns körperlich und mental auf die anstehenden Aufgaben vorzubereiten.« Die Herausforderung in diesen Duellen wächst natürlich auch, denn nur die Top Acht der deutschen Bundesliga hat sich das Recht erspielt zum Saisonabschluss um die Meisterschaft kämpfen zu dürfen.

Als Vizemeister der letzten Saison und souveräner Tabellenführer nach der Hauptrunde geht Stuttgarts schönster Sport in diesem Jahr als klarer Titelfavorit in das heiße April-Saisonfinale. Die erste Meisterschaft der Vereinsgeschichte scheint zum Greifen nah.

Der DVV Play-off-Modus

In den Play-offs der Volleyball Bundesliga, die von Ende März bis Ende April ausgetragen werden, kommt es im Viertelfinale zu folgenden Partien:

Allianz MTV Stuttgart (1.) vs. VC Wiesbaden (8.)

SSC Palmberg Schwerin (2.) vs. USC Münster (7.)

Dresdner SC (3.) vs. Ladies in Black Aachen (6.)

SC Potsdam (4.) vs Rote Raben Vilsbiburg (5.)

Das Viertelfinale und Halbfinale werden im Modus »best of three« gespielt - der erste Sieger von zwei Partien gewinnt. Die Spielpaarungen für das Halbfinale ergeben sich aus den Platzierungen nach der Hauptrunde. Der bestplatzierte Sieger eines K.O.-Spiels trifft zunächst in einem Heimspiel auf die nach der Hauptrunde am schlechtesten platzierte Mannschaft.

Das Finale wird im Modus »best of five« gespielt – drei Matchsiege sind zur Entscheidung erforderlich. Der Sieger ist Deutscher Meister.