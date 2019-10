Saisonstart beim Allianz MTV – Rivalenduell und Supercup

Endlich hat die volleyballfreie Zeit ihr Ende und die Mission Titelverteidigung kann für Stuttgarts schönsten Sport beginnen. Zum Saisonstart warten mit Erzrivale Dresden und dem Duell gegen Vizemeister Schwerin im Supercup gleich zwei echte Highlights auf den Deutschen Meister.

Start nach einem langen, heißen Sommer

Der Sommer war lang, heiß und furchtbar volleyballfrei in Stuttgart. Aber endlich geht es wieder los und der Deutsche Meister startet mit der Mission Titelverteidigung. Beim Team vom Deutschen Meister hat sich in den letzten Monaten viel getan. Neben zwei neuen Co-Trainer Gesichtern an der Seitenlinie, darf sich das Publikum in der SCHARRena auch auf insgesamt neun Neuzugänge im Stuttgarter Kader freuen.

So erhält die alte Meisterachse aus Libera und Annahmespezialistin Roosa Koskelo, Zuspielerin Pia Kästner und Season MVP Krystal Rivers unter anderem die 2,01 Meter große Unterstützung der US-Amerikanerin Jennifer Hamson. Bei der ersten Generalprobe im Testspiel gegen den VfB Suhl Lotto Thüringen zeigte ein Team aus hoffnungsvollen Jugendtalenten und starken Neuzugängen schon viel von seinem Potential und fuhr einen souveränen und ungefährdeten 3:1 Erfolg ein, der auch für den Saisonstart viel Gutes verspricht.

Volleyball auf absolutem Topniveau

Und das Startprogramm hat es für Stuttgarts schönsten Sport wirklich in sich. Nach dem Auswärtsauftakt in Münster erwarten die deutschen Meisterinnen zum ersten Saisonheimspiel gleich den langjährigen Erzrivalen Dresden. Ein Duell, das seit Jahren Volleyball auf absolutem Topniveau verspricht. Auch der neue Co-Trainer Erik Reitsma hat seine Qualitäten schon gegen die Dresdenerinnen unter Beweis gestellt. In den Play-Offs warfen er und sein ehemaliges Team, die Aachener Ladies in Black, die Dresdenerinnen überraschend aus dem Meisterschaftsrennen.

Ein besonders emotionaler Höhepunkt wird es aber schon vor dem Anpfiff am 12. Oktober geben. Die feierlich Verabschiedung der ehemaligen und verdienten Spielerinnen unter anderem der langjährigen Kapitänin Deborah van Daelen und der

ungarischen Wahlschwäbin Renata Sandor wird aus der SCHARRena einen Ort der ganz großen Gefühle und freudigen Erinnerungen machen.

Ein weiterer Highlight wartet dann am 20. Oktober in der Hannover TUI Arena auf alle Fans des Spitzenvolleyballs. Beim Spiel Meister gegen Vizemeister und Vizepokalsieger gegen Pokalsieger geht es zwischen Stuttgarts schönstem Sport und dem SSC Palmberg Schwerin um jede Menge Prestige und den ersten Titel der Saison. Aber in der TUI Arena hat nicht nur die Aktion auf dem Feld es in sich, sondern sogar der Boden. Denn hier wird erstmals in einem Pflichtspiel einer olympischen Sportart auf einem interaktiven Hallenboden gespielt. Auf dem auf dem Rücken liegender Riesenmonitor werden für alle Zuschauer die Aktionen des Spiels in Echtzeit angezeigt.

Allianz MTV Stuttgart vs. Dresdener SC,

Sa. 12. Oktober, 15.30 Uhr,

SCHARRena, Stuttgart

