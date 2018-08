»Schön, stark und hungrig«

× Erweitern Foto: Tom Bloch MTV Allianz Stuttgart Saisonbilanz 1

Allianz MTV Stuttgart ist in der vergangenen Saison wieder Vizemeister in der 1. Volleyball-Bundesliga der Frauen geworden. Darüber hinaus wurde das Team die »Mannschaft des Jahres 2017 in der Landeshauptstadt Stuttgart«. Da heißt es zu recht, diese großen Erfolge erst einmal Revue passieren zu lassen, bevor im Oktober wieder die heiße Wettbewerbsphase startet. MORITZ blickt mit seinem neuen Partner zurück auf ein ausgezeichnetes Jahr und stellt die Neuzugänge und den Spielplan vor.

Wieder Vizemeister, Mannschaft des Jahres 2017 in der Landeshauptstadt Stuttgart, 2. Platz in der deutschen Zuschauerstatistik unter den Frauenteams, Platz 7 in Europa, Finalteilnehmer im Supercup, 20 Heimspiele in der SCHARRena und erstmals im Halbfinale des europäischen CEV-Cups. Weitere Premiere: noch nie stand das Team um Trainer Giannis Athanasopoulos zum Ende der Hauptrunde in der Tabelle ganz oben.

Keine Frage, auch ohne Titel war die vergangene Saison für das Topteam der 1. Volleyball-Bundesliga Allianz MTV Stuttgart wieder einzigartig: spannend, emotional und packend. Bereits kurz nach Ende der vergangenen Saison konnte Sportdirektorin Kim Renkema zudem auch den Kader für die Saison 2018/2019 präsentieren: acht bewährte Stammkräfte haben die Verträge bei »Stuttgarts schönstem Sport« verlängert.

Auch folgende Neuzugänge bereichern das Team: Madison Lee Bugg, die amerikanische Zuspielerin kennt die Bundesliga bestens und kommt vom vorjährigen Tabellendritten, dem Dresdner SC. Mit von der Partie ist auch Krystal Rivers, die den Stuttgarter Diagonalangriff noch gefährlicher machen soll. Die Amerikanerin kommt vom französischen Meister, den Béziers Angels. Zurück in heimischen Gefilden ist dagegen Jana Franziska Poll, die zuletzt in Griechenland beim Traditionsklub OlympiakosPiräus einen Meistertitel erringen konnte. Sie verstärkt ebenso wie die US-Amerikanerin Sarah Wilhite, die aus der italienischen Seria A zum Team stößt, den Außenangriff. Die finnische Libera Roosa Koskelo wird krankheitsbedingt leider nicht zum neuen Team gehören; der Club bemüht sich derzeit um eine Ersatzlösung.

Entspanntes Zurücklehnen ist für das neue Team von Allianz MTV Stuttgart derweil nicht angesagt: Der Trainingsstart für die neue Saison steht vor der Tür, die mit der Qualifikation zur Champions League 2019 - Ende Oktober - gleich den ersten Höhepunkt bereithält. Ein Teil des Teams, welches noch mit den jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs ist, stößt erst später zum Kader hinzu.Auf einen Leckerbissen dürfen sich die heimischen Fans jetzt schon freuen: in einem hochklassigen öffentlichen Testspiel begegnet das neue Team um Kapitänin Deborah van Daelen dem französischen Spitzenclub ASPTT Mulhouse. Los geht es am 28. September in der heimischen SCHARRena Stuttgart.

× Erweitern Foto: Tom Bloch Allianz MTV Stuttgart Saisonbilanz 2

Der Heimspielplan 2018/19

vs. ASPTT Mulhouse (Testspiel) Freitag, 28. September 2018

vs. »t.b.a« (CL Qualifikation) Mittwoch, 31. Oktober 2018, 19 Uhr

vs. Dresdner SC (DVV-Pokal) Samstag, 3. November 2018, 19.30 Uhr

vs. VC Wiesbaden Samstag, 10. November 2018, 19.30 Uhr

vs. NawaRo Straubing Mittwoch, 21. November 2018, 19 Uhr

vs. Schwarz-Weiß Erfurt Samstag, 8. Dezember 2018, 19.30 Uhr

vs. Dresdner SC Samstag, 22. Dezember 2018, 18.10 Uhr

vs. VfB Suhl LOTTO Thüringen Samstag, 12. Januar 2019, 19.30 Uhr

vs. Rote Raben Vilsbiburg Sonntag, 20. Januar 2019, 19.15 Uhr

vs. VCO Berlin Mittwoch, 30. Januar 2019, 19 Uhr

vs. USC Münster Sonntag, 10. Februar 2019, 14.30 Uhr

vs. Ladies in Black Aachen Samstag, 2. März 2019, 19.30 Uhr

vs. SSC Palmberg Schwerin Donnerstag, 14. März 2019, 19.10 Uhr

vs. SC Potsdam Samstag, 23.März 2019, 18.30 Uhr