Wieder einmal steht das Duell der Superlative im deutschen Frauenvolleyball bevor. Noch vor Weihnachten trifft Meister Allianz MTV Stuttgart auf den Vizemeister SSC Palmberg Schwerin. Das Spiel der beiden Liga–Giganten verspricht auch in dieser Saison wieder Volleyball auf höchstem Niveau und Spannung bis zum Schluss. Stuttgarts schönster Sport möchte beim letzten Heimspiel des Jahres bei den Fans und natürlich auch in der Tabelle punkten.

Fünftes Spiel, fünfter Satz, fünfzehn zu elf. Die SCHARRena jubelte. Stuttgarts erster Meistertitel gegen den zu diesem Zeitpunkt amtierenden Meister, den SSC Palmberg Schwerin, war perfekt. Der 12. Mai 2019 wird für immer einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte der Allianz MTV Stuttgart haben. In einem hochdramatischen Spiel konnte Stuttgarts schönster Sport die »Best-of-Five« Finalserie für sich entscheiden: Champagner- und Konfetti-Regen waren selbstverständlich inklusive.

Während der gesamten vergangenen Saison hatten sich beide Teams enge Duellen um die verschiedenen Titel geliefert, in denen die letzten Prozentpunkte ausschlaggebend waren. Beim Pokalfinale in Mannheim zeigten sich die Schwerinerinnen noch in besserer Form, in den Meisterschafts–Play-Offs sorgte dann der Heimvorteil der Stuttgarterinnen für den entscheidenden Unterschied zwischen den beiden Teams.

Genau dieser steht beim zweiten Aufeinandertreffen in der neuen Saison auf dem Spiel. Beim ersten Duell der Saison um den Supercup in der Hannoveraner TUI Arena war das zum Saisonauftakt gerade erst neu formierte Team von Stuttgarts schönster Sport trotz großem Einsatzwillen noch unterlegen. Nach dem Spiel resümierte Geschäftsführer Aurel Irion noch etwas zerknirscht: »Unser Team befindet sich noch in einer schwierigen Situation, das hat das Spiel heute klar gezeigt. Wir beobachten das auch immer wieder im Training. Wir sind noch lange nicht da, wo wir hinwollen.«

Die Schwerinerinnen wussten vor allem dank der glänzend aufgelegten Zuspielerin Britt Bongaerts und der beeindruckenden Defensivarbeit von Libera und Nationalspielerin Anna Pogany zu überzeugen. »Ich glaube, Schwerin ist eines der besten Teams Deutschland. Sie haben eine sehr gute Zuspielerin, die das Spiel sehr schnell macht. Wir müssen es schaffen ihre statistisch Top-Werte in der Annahme zu reduzieren, um eine gute Chancen auf den Sieg zu haben,« so schätzt auch Stuttgarts Coach Giannis Athanasopoulos die Stärken des wohlbekannten Gegners ein.

Bei dieser schweren Aufgabe muss Stuttgarts schönster Sportallerdings vorerst auf Zuspielerin Pia Kästner verzichten. Die Rückenverletzung der Nationalspielerin wird sie für unbestimmte Zeit von einer Rückkehr auf den Platz abhalten. Glücklicherweise konnte Sportdirektorin Kim Renkema mit der US-Amerikanerin Ainise Havili ein großes Talent auf der Zuspielposition verpflichten. »Ainise ist ein Glücksfall für uns! Im College war sie ein großes Talent«, erklärt Renkema. Vorerst wird die Zuspielerin Stuttgarts schönsten Sport bis in den Januar unterstützen.

Allianz MTV Stuttgart vs. SSC Palmberg Schwerin Samstag, 21.Dezember, 18 Uhr, SCHARRena Stuttgart

