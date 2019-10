Saison - Namen - Gesichter: Alles neu bei den MHP Riesen

Selbst bei den altbekannten Gesichtern müssen sich die Fans auf neue Namen und neue Funktionen einstellen. Konstantin Klein heißt jetzt Konstantin Konga und David McCray hat das Basketball-Trikot mit dem Trainer-Dress getauscht – der Kult-RIESE agiert zukünftig nur noch abseits des Parketts in der Coaching-Zone. Vorhang auf für eine neue Saison mit neuen Namen und neuen Gesichtern.

Jairus Lyles ist einer dieser neuen Namen. Der 1,88-Meter große Combo-Guard hinterließ zumindest beim Season-Opening in der MHP Arena gegen Ehingen-Urspring (104:58) einen guten ersten Eindruck. Der 24-Jährige kommt vom G-League Team der Utah Jazz an den Neckar. Bekannter dürften dem geneigten Basketball-Fan da schon die Namen Brase und Brembly sein. Das Duo wechselt vom Liga-Konkurrenten aus Weißenfels in die Barockstadt und verfügt bereits über Bundesliga-Erfahrung. »Ich verfolge Hans Brase seit seiner Zeit bei der deutschen U20-Nationalmannschaft und bin froh, dass wir ihn von einem Wechsel überzeugen konnten. Er hat bereits die Princeton-Offense gespielt, eine gute Übersicht, spielt überlegte Pässe und ist ein guter Rebounder«, geizt MHP-RIESEN Coach John Patrick nicht mit Vorschusslorbeeren. Brase selbst ist mit Hinblick auf die neue Saison derweil ebenfalls guter Dinge: »Der Wechsel nach Ludwigsburg ist für mich der nächste Schritt in meiner Karriere, auf welchen ich mich sehr freue. Ich bin auch sehr froh, dass mein guter Freund David Brembly diesen Schritt mit geht und in Ludwigsburg mit dabei sein wird. Ich und David sind schon seit dem Sommer 2013 eng befreundet und immer in Kontakt geblieben. Es ist immer gut mit einem seiner besten Freunde zu arbeiten und sich jeden Tag zu sehen.« »Ich freue mich schon sehr auf die kommende Saison und bin schon voller Vorfreude. Das Sahnetörtchen auf dem Wechsel ist für mich, dass auch Hans nach Ludwigsburg wechselt. Wir sind gute Freunde - best Buddies«, ergänz David Brembly. Der 26-jährige Flügelspieler geht in der Barockstadt nach Engagements in Bayreuth, Ulm, Bremerhaven und Weißenfels bereits für seinen fünften Klub in der Bundesliga auf Korbjagd. Als letzter Neuzugang konnte Jaleen Smith in der Vorbereitung Head-Coach John Patrik von seinen Qualitäten überzeugen und sich seinen Platz im Kader sichern. Auf bekannte Gesichter dürfen sich die RIESEN-Fans in Form von Ariel Hukporti und Lukas Herzog aus der eigenen Jugend freuen, sowie aus dem Kader der Vor-Saison an Christian von Fintel und Konstantin Klein – der allerdings nach Heirat im Sommer zukünftig den Namen Konstantin Konga über der Rückennummer auf dem Trikot trägt. Öfters mal was Neues eben.

MHP RIESEN vs. Bonn, Sa. 5. Oktober, 20.30 Uhr, MHPArena, Ludwigsburg,

