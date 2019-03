»Allstar-MVP«

× Erweitern Foto: FIBA MVP Hukporti

Große Ehre für die Porsche Basketball-Akademie: gleich zwei Ludwigsburger-Youngster wurden in diesem Jahr zum traditionellen Allstar-Game nominiert: Quirin Emanga Noupoue und Ariel Hukporti repräsentierten die Barockstädter in Trier gebührend – das 16jährige Center-Juwel Hukporti wurde gar MVP.

16 Jahre jung und beachtliche 2 Meter 13 groß: in Ludwigsburg wächst im wahrsten Sinne des Wortes ein echter Center-Riese heran. Ariel Hukporti sorgt schon in jungen Jahren für Schlagzeilen. Nach seinem Profi-Debüt bei den MHP RIESEN Ludwigsburg im Dezember darf er nun als nächste Schlagzeile »MVP des NBBL Allstar-Games« auf der Habenseite verbuchen. Beim NBBL Allstar-Game setzte sich dabei Ende März in Trier der Süden mit 92:67 (Halbzeit 45:32) gegen die Auswahl des Nordens durch. Zum wertvollsten Spieler (MVP) wurde Ariel Hukporti gekürt.

Ariel Hukporti zeigte dem Norden gleich in der ersten Minute, wo es langgeht: Der 2,13-Meter-Mann blockte spektakulär zwei Würfe der Nord-Allstars und setzte damit gleich zu Beginn den richtigen Ton für das NBBL Allstar-Game.

Parallel dazu hinterließ ein weiterer Ludwigsburger Spieler beim Allstar-Day in Trier seine Spuren. »Air Canada« Aaron Best setzte beim Dunkin‘ Contest zum großen Sprung an. Dunks nach Anspielen über die Brettkante, Dunks über Konkurrenten: der MagentaSport Dunking-Contest hatte es generell in sich. Am spektakulärsten flog am Ende dann allerdings Vechtas Austin Hollins, der sich im Finale gegen Aaron Best durchsetzte. Hollins setzte dabei auf Allstar-Kollege T.J. Bray als Anspielpartner – welcher Hollins unter anderem mit einem Pass an die Hinterseite des Bretts in Szene setzte. Best glänzte im Finale vor allem mit einem spektakulären Reverse-Dunk über Javonte Green!