ANGT: „Wir werden alles geben, um das Turnier zu gewinnen!“

Seit dem späten Mittwochabend weilt das U18-Team der Porsche Basketball-Akademie im spanischen Valencia. Headcoach David Gale gab vor dem morgigen Turnierbeginn des Adidas Next Generation Tournament (ANGT) einige Ein- und Ausblicke – und eine klare Marschroute vor.

David, ihr seid soeben im Hotel angekommen und das ANGT kann endlich losgehen. Welche Erwartungen hast Du an das Turnier?

Meine persönliche Erwartung und die des Teams sind genauso wie bei jedem anderen Turnier, an welchem wir bisher teilgenommen haben. Wir werden alles geben, um das ANGT zu gewinnen. Wir möchten mit guten Teamplay und unseren individuellen Fähigkeiten die beste Mannschaft dieses Qualifikationsturniers sein – und den Sprung unter die letzten Acht hinbekommen.

Mit Radii Caisin (Artland Dragons) und Nils Schmitz (Young Tigers Tübingen) hast Du zwei „neue“ Spieler dabei. Wie können sie dem Team helfen? Und können sie Quirin Emanga Noupoue ersetzen?

Für Kiwi gibt es keinen Ersatz. Aber wir vermissen nicht nur ihn. Auch auf Philipp Kunzi und Michail Margaritas, die bei uns keine unwichtigen Rollen gespielt haben, müssen wir verzichten. Radii ist ein Führungsspieler. Er hat letztes Jahr in der NBBL um die Meisterschaft gespielt und sich in dieser Saison in der ProA sehr gut entwickelt. Zudem kann er mehrere Positionen spielen und ist entsprechend vielseitig. Nils gibt uns jede Menge Ballhandling und vor allem das, was wir mit Kiwi und Kunzi verloren haben. Er ist athletisch, klug und mit einem guten Gespür für´s Spiel gesegnet. Beide Jungs werden unserem Team sehr helfen und haben sich bereits in den letzten Tagen während der Trainingseinheiten nahtlos bei uns eingefügt.

Du sprichst die letzten Tage bereits an. Seit dem vergangenen Sonntag (23.12.2018) läuft die ANGT-Vorbereitung. Wie bewehrtest Du den bisherigen Verlauf?

Ich denke, dass unser Team sehr vielseitig ist. Wir haben die Größe und das Personal, um sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung jeweils mehrere Positionen übernehmen zu können. Unsere Teamchemie ist zudem grandios. Die Spieler mögen sich wirklich sehr und kommen auf und neben dem Parkett exzellent miteinander aus. Es ist eine großartige Mischung aus Ernsthaftigkeit und Spaß, die meiner Meinung nach entscheidend ist, um eine positive Atmosphäre zu schaffen. Unser Team ist bereit, Stadt, Sponsoren und Fans gut in Valencia zu repräsentieren.

Am Freitag trefft ihr zum Turnierauftakt auf Valencia (28.12.2018, Tip-Off 09:00 Uhr) und spielt am Abend gegen Barcelona (Tip-Off 19:00 Uhr). Wie siehst Du diese beiden Gegner?

Beide Mannschaften sind offensiv sehr gut. Sie wissen, wie sie das Tempo vorantreiben und den Korb angreifen müssen – und haben genug Schützen, um das Feld weit zu machen. Valencia und Barcelona sind in der Lage immer Schritt zu halten und gleichzeitig großen Druck auszuüben. In der Vorbereitung haben wir Coaches, meiner Meinung nach, Mittel und Wege gefunden, um sie defensiv in Bedrängnis und offensiv aus ihrem Fluss bringen zu können. Wenn wir herauskommen, dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und mit der nötigen Gelassenheit agieren, werden wir am Ende des Tages die bessere Mannschaft sein.

… im dritten Gruppenspiel geht´s am Samstag dann gegen Prag (29.12.2018, Tip-Off 13:00 Uhr).

Tschechische Teams neigen dazu sehr gute Cutter zu sein, selbstlos zu spielen und den Ball hochprozentig zu werfen. Wir haben ein defensives System und eine körperliche Spielweise eingeführt, die sich auf Prags Bewegungsfreiheit und ihre Ballverteilung auswirken sollte.