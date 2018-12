Ariel Hukporti für U18-Nationalteam nominiert

× Erweitern Foto: FIBA Ariel Hukporti MHP Riesen 2018

Im Anschluss an den Nominierungslehrgang des Deutschen Basketball Bundes im Heidelberger Olympiastützpunkt Rhein-Neckar hat U18-Bundetrainer Patrick Femerling 15 Nachwuchskorbjäger für die Kaderliste des kommenden Jahres gesichtet. Mit dabei: Ariel Hukporti.

Insgesamt wird Femerlings-Aufgebot 17 Spieler umfassen, die letzten beiden Spots werden zu einem späteren Zeitpunkt vergeben. Auf einen davon hofft auch Lukas Herzog. Der 17-Jährige ist im kommenden Sommer letztmalig in der U18-Altersklasse spielberechtigt. Beim Lehrgang in Heidelberg betrieb er, bis zu seiner Abreise nach Italien (BCL-Auswärtsspiel der MHP RIESEN Ludwigsburg), Werbung in eigener Sache. Das Daumendrücken könnte sich für den Youngster entsprechend lohnen.

Der Kader