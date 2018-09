DBB-Herren am 3. Dezember in Ludwigsburg gegen Estland

× Erweitern Foto: DBB Drei A-Länderspiele hat er bereits absolviert, weitere sollen folgen: Karim Jallow (#35) hat Anfang Dezember in "seiner" Arena ein doppeltes Heimspiel.

Am Montag, 3. Dezember 2018, empfängt die deutsche Basketball-Nationalmannschaft Estland zum zehnten Spieltag der WM-Qualifikation in Ludwigsburg (Tip-Off 20:00 Uhr). Gespielt wird dann in der MHPArena. „Mit Ludwigsburg haben wir einen idealen Standort für die kommende Aufgabe gegen Estland gefunden. Ich bin mir sicher, dass die Ludwigsburger Fans uns ordentlich unterstützen und so der Partie eine großartige Kulisse geben werden“, erklärte DBB-Vizepräsident Armin Andres.

Auch Alexander Reil, erster Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg, zeigt sich begeistert: „Eine erfolgreiche Nationalmannschaft ist ein wichtiger Treiber für die Weiterentwicklung des Basketballsports in Deutschland. Ludwigsburg ist ein Traditionsstandort des deutschen Basketballs. Deshalb freuen wir uns, dass ein WM-Qualifikationsspiel in Ludwigsburg stattfindet und damit auch einen würdigen Rahmen erhält.“

Die DBB-Herren waren bisher in allen acht Qualifikationsspielen siegreich und haben mit dem spektakulären 112:98-Erfolg gegen Israel vorzeitig die Qualifikation zum World Cup 2019 in China geschafft. Jetzt geht es darum, für die Setzliste eine möglichst gute Position in der Gruppe zu erreichen. Estland konnte bisher lediglich zwei Spiele gewinnen und hat keine Qualifikationschance mehr. Vor wenigen Tagen siegte die DBB-Auswahl in Estland mit 86:43.

Die DBB-Herren trafen bisher insgesamt zehn Mal auf Estland. Acht Spiele davon konnten die Deutschen für sich entscheiden. Eine Niederlage gegen das kleine Land vom Baltikum wird dem ein oder anderen jedoch sicherlich noch in Erinnerung sein. In der Vorrunde der EM 1993 bezwangen die Esten in einem spektakulären Spiel die Deutschen mit 113:103 in Berlin, damals übrigens noch mit Bundestrainer Henrik Rödl als Spieler. Dass Deutschland am Ende des Turniers überraschend den Europameistertitel gewinnen würde, war nach dieser Niederlage wirklich nicht abzusehen. Bisher trugen die DBB-Herren zwischen 1976 und 1988 insgesamt fünf Länderspiele in Ludwigsburg aus. Dabei ging Deutschland zwei Mal als Sieger und drei Mal als Verlierer vom Parkett. Das bisher letzte Spiel (EM-Qualifikation) in Ludwigsburg am 24. November 1988 gegen Bulgarien ging verloren (96:105). Nach mehr als 30 Jahren kehrt der DBB nun nach Ludwigsburg zurück. Gespielt wird dann nicht mehr in der alten Rundsporthalle, sondern in der 2009 eröffneten MHPArena. Die multifunktionale Arena mit 4.200 Sitz- und Stehplätzen ist die Heimat des Basketballbundesligisten MHP RIESEN Ludwigsburg.

Tickets für das Länderspiel in Ludwigsburg gibt es online, telefonisch: 01806 997724 (0,20 € / Anruf aus dem deutschen Festnetz, max. 0,60 € / Anruf aus den Mobilfunknetzen) und an allen bekannten Eventim VVK-Stellen.

Ticketpreise:

Courtside Seat = 89,00 €

PK 1 = 39,00 €

PK 2 = 32,00 €

PK 3 = 25,00 €, PK 3 ermäßigt = 21,00 €

PK 4 = 15,00 €, PK 4 ermäßigt = 13,00 €

Rollstuhlfahrer = 15,00 € (inkl. Begleitperson)

Spieltermine

Fr., 30. November 2018: Griechenland – Deutschland (World Cup Qualifier, Griechenland)

Mo., 3. Dezember 2018, 20:00 Uhr: Deutschland – Estland (World Cup Qualifier, Ludwigsburg)

Do., 21. Februar 2018: Israel – Deutschland (World Cup Qualifier, Israel)

So., 24. Februar 2018: Deutschland – Griechenland (World Cup Qualifier, Deutschland)