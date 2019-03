Die Gelbe Wand als Ticket-Paket

× Erweitern Foto: Bettina Meister (meister-plan) MHP Riesen vs Le Mans Fans Gemeinsam in den Hauptrunden-Schlussspurt: Die MHP RIESEN Ludwigsburg vertrauen im letzten Saisondrittel auf die Unterstützung ihrer Fans – und auf die Festung MHPArena .

Pünktlich zum Beginn des Hauptrunden-Endspurts und den Top-Spielen gegen die Elite der easyCredit Basketball Bundesliga ist die Stehplatz-Tribüne der MHPArena komplett geöffnet: Um das Herz des Fan-Supports mit noch mehr Leben zu füllen, bieten die MHP RIESEN Ludwigsburg ab sofort das Ticket-Paket „Gelbe Wand“ an.

24 Spiele sind gespielt, zehn weitere werden folgen, fünf davon in der MHPArena: Die MHP RIESEN Ludwigsburg befinden sich im letzten Hauptrundendrittel und sind aktuell mit den Playoff-Plätzen der easyCredit Basketball Bundesliga auf Tuchfühlung. In den abschließenden Partien möchten die Schützlinge von Headcaoch John Patrick nun weitere Siege einfahren, um die sechste Postseason-Qualifikation in Serie noch möglich zu machen.

Besonders auf heimischem Parkett treffen die Schwaben dabei auf die Elite der Liga: München (1. Platz, 11. April), Bamberg (3., 21. April), Vechta (4., 04. Mai) und Berlin (5., 12. Mai) werden in den noch ausstehenden Partien ihre Visitenkarte in der Barockstadt abgeben. Hinzu kommt, zum Auftakt, das Derby gegen Ulm (7., 07. April), welches mindestens als sprichwörtliches Vier-Punkt-Spiel mit Bezug auf die Playoffs gewertet werden kann.

Die Gelbe Wand mit einer Ersparnis von bis zu 28 Prozent

Um die Stehplatztribüne, welche bei all diesen Spielen komplett geöffnet sein wird, mit Leben und Fans zu füllen und damit unter anderem den herausragenden Support der Dunking Dukes und der Barock Pirates personell zu untermauern, bietet der Klub nun ein spezielles Ticket-Angebot an. Für die letzten fünf Hauptrunden-Heimspiele gibt´s das Ticket-Paket „Gelbe Wand“ – und entsprechend Stehplätze mit einer Ersparnis von bis zu 28 Prozent. Damit ist das Angebot, nach der Dauerkarte, die zweitgünstigste Variante, um die RIESEN-Heimspiele zu besuchen. Es gilt, solange der Vorrat reicht.

Das Ticketpaket kann in der Geschäftsstelle des Klubs, im Online-Shop, an der Eventim-Telefonhotline (01806 / 991118, 0,20 Euro/Anruf inkl. MwSt aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 Euro/Anrufl inkl. MwSt aus dem dt. Mobilfunknetz) oder an der Abendkasse beim Spiel gegen ratiopharm ulm erworben werden. Vereinsmitglieder der BG Ludwigsburg e.V. erhalten auf den Angebotspreis, bei Vorlage ihres Mitgliedsausweises, noch einmal zusätzlich einen Rabatt von fünf Euro.

Fans, welche sich bereist ein bis mehrere Stehplatz-Tickets für eines der nächsten Spiele gesichert haben, können das Ticket-Paket ebenfalls erwerben: Durch die Vorlage des/der Einzeltickets werden diese Eintrittskarten angerechnet, sodass das insgesamt fünfte Ticket gratis ist.

Terminübersicht

BBL 27 /// 07.04.2019, 15:00 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. ratiopharm ulm

BBL 14 /// 11.04.2019, 20:30 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. FC Bayern Basketball

BBL 29 /// 21.04.2019, 18:00 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. Brose Bamberg

BBL 32 /// 04.05.2019, 20:30 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. RASTA Vechta

BBL 34 /// 12.05.2019, 18:00 Uhr: MHP RIESEN Ludwigsburg vs. ALBA BERLIN