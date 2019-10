Die MHP Riesen Familie wächst: Schlienz-Tours GmbH & Co. KG steigt als Partner ein

Während die Schützlinge von Headcoach John Patrick siegreich in die neue Saison gestartet sind, gibt´s aus dem RIESEN-Office weitere Positiv-Meldungen und entsprechend gute Laune: Die Schlienz-Tours GmbH & Co. KG mit Sitz in Kernen bei Stuttgart wird sich ab sofort als Partner des Klubs engagieren.

Das Stuttgarter Unternehmen hat sich in den vergangenen 80 Jahren als einer der regionalen Marktführer der Mobilitätsdienstleistungen hervorgetan. Geschäftsführer Erhard Kiesel und das Unternehmen setzen und begeistern dabei mit einem Potpourri aus Verkehrs- und Beförderungsmöglichkeiten von der Busreise bis zur Kreuzfahrt, von dem Airport-Shuttle über das Business-Shuttle bis zum eleganten Mietbus. Auch bei den MHP RIESEN Ludwigsburg wird Schlienz-Tours sein Knowhow mit einbringen und fortan aktiv die RIESEN-Familie bereichern. Bereits im frühen Vorlauf der Saison 2019/2020 sind einige Business-Aktionen herausgearbeitet worden, von welcher beide Seiten profitieren werden.

„Wir freuen uns mit Schlienz-Tours einen regionalen Partner in unserem Netzwerk begrüßen zu dürfen. Wir haben in den von Anfang an positiven Gesprächen spannende Themen herausgearbeitet und sind bereits jetzt voller Vorfreude bezüglich der gemeinsamen Umsetzung in den kommenden Spielzeiten“, freut sich Fabian Guttleber über den Start der neuen Partnerschaft.

„Die MHP RIESEN Ludwigsburg stehen für Dynamik, Power und Teamgeist auf dem Spielfeld. Darüber hinaus hat uns die Atmosphäre der gelben Wand durch die Fans in der MHP Arena mit ihrem Zusammenspiel aus Einsatz und Leidenschaft begeistert. Wir werden zukünftig ein aktiver Partner des sportlichen Aushängeschilds im Raum Stuttgart und Ludwigsburg sein. Schlienz-Tours freut sich auf eine RIESIGE Zusammenarbeit, sowie eine erfolgreiche Zeit“, erklärt Kiesel die Beweggründe für den Start der auf mindestens zwei Jahre angelegten Zusammenarbeit.

Über die Schlienz-Tours GmbH & Co.KG

Schlienz-Tours ist ein full-line Mobilitätsdienstleister und Erlebnisreiseveranstalter. Für Reisebegeisterte hat das Unternehmen ein vielfältiges und bestens geplantes Reiseprogramm im Angebot. Die luxuriösen Super Class 2+1 Busse sowie der Abholservice vor der eigenen Haustür unterstreichen den Anspruch als stärkster Premium-Anbieter der Region Stuttgart. Reise-Buchungen sind unter anderem im Schlienz-Reisebüro in Ludwigsburg möglich. Unternehmen können bei Schlienz-Tours auf moderne und komfortable Fahrzeuge für den Werksverkehr, Eventmobilität oder ein Airport Shuttle zurückgreifen. Digitale Services wie die S-Shuttle-App, mit welcher der Nutzer zum Festpreis an ihr Ziel gebracht werden, runden das Gesamtpacket ab.

Weitere Informationen zum Unternehmen: www.schlienz.info