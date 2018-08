Die MHP Riesen starten in die neue Saison

× Erweitern John Patrick Saisonopening

Schweißtreibend war für die MHP Riesen Ludwigsburg der 21. August nicht nur auf Grund der 32 Grad Außentemperatur – Headcoach John Patrick lud den neuen Kader des Basketball-Bundesligisten Ende August erstmals zum Training. In den Tagen zuvor hatten die Akteure bereits die obligatorischen »Medical Checks« absolviert.

In der derzeit laufenden Saison-Vorbereitung fordern mehrere hochkarätig besetzte Gegner die neu-formierte Mannschaft heraus. So steht ein Gastspiel bei Champions League-Teilnehmer Strasbourg IG ebenso auf dem Plan wie eine Turnierteilnahme auf Sardinien (mit Dinamo Sassari um Ex-RIESE Jack Cooley und Virtus Bologna um Ex-RIESE Kelvin Martin).

Der Höhepunkt der Saisonvorbereitung ist wie in den vergangenen Jahren allerdings das Porsche BBA Season Opening in der Rundsporthalle. Hier präsentiert sich am 8. September die neue MHP RIESEN-Mannschaft erstmals vor heimischer Kulisse. Ehe die RIESEN gegen die Tigers Tübingen (ProA, Tip-Off 19.30 Uhr) testen, treten die Teams der Porsche BBA in den Altersklassen U14, U16 (JBBL) und U19 (NBBL) in Aktion. Des weiteren folgen noch drei nicht-öffentliche Testspiele (gegen Hanau, Bayreuth und einen noch offenen Gegner). Parallel dazu wurde auch die Kaderplanung der MHP RIESEN Ludwigsburg vorangetrieben: der US-Amerikaner Kelan Martin wechselt von der Butler University nach Schwaben und erhält einen Einjahresvertrag.

Headcoach John Patrick ist optimistisch, dass der 22-Jährige an neuer Wirkungsstätte ebenfalls überzeugen kann: »Kelan ist ein vielversprechender junger Spieler, der über ein gutes Ballhandling verfügt und defensiv nahezu alle Positionen verteidigen kann. Gleichzeitig stellt er für den Gegner offensiv zu jeder Zeit eine Bedrohung dar. In unserem Team sehen wir ihn als Ersatz für Dwayne Evans.«

Die ersten sieben Spieltage der kommenden Saison und das Achtelfinale des BBL Pokals sind zeitgenau terminiert, sodass nun Verein, Fans und Verantwortliche Gewissheit und Planbarkeit haben. Für die MHP RIESEN Ludwigsburg bedeutet dies, dass die Spielzeit an einem Samstag beginnt. Ab 29. September (20:30 Uhr) fliegt das orangene Leder wieder durch die MHPArena. Zum Auftakt gastieren die FRAPORT SYKLINERS in Ludwigsburg, vier Tage später folgt – aufgrund eines Heimrechts-tausches – am Einheitsfeiertag die Partie gegen die Eisbären Bremerhaven (3.10.18, 15 Uhr). Weitere 75 Stunden darauf folgt das Achtelfinale im BBL Pokal bei der BG Göttingen (6.10.18, 18 Uhr). Bezüglich der einzelnen Spieltage ist der Spielplan bis zum 34. Spieltag durchdekliniert, die finalen Tip-Off-Zeiten werden stets einige Wochen im Voraus festgelegt.