Donatas Sabeckis verstärkt die MHP RIESEN

Auf der Pressekonferenz im Anschluss der Champions League-Partie gegen Anwil Włocławek hatte MHP RIESEN-Headcoach John Patrick einen Neuzugang in Aussicht gestellt, keine 24 Stunden später ist dieser bereits in Schwaben: Der litauische Guard Donatas Sabeckis wechselt von Žalgiris Kaunas nach Ludwigsburg – und soll vor allem im Spielaufbau für Entlastung sorgen. Der 25-jährige Balte wird vom EuroLeague-Halbfinalisten der Spielzeit 2017/2018 bis ins kommende Frühjahr ausgeliehen.

Im zurückliegenden Sommer war Sabeckis als Entdeckung der Saison und Assist-König (6.8 APS, 10.2 PPS) der litauischen Liga von KK Šiauliai nach Kaunas gewechselt, dort aber kaum zum Zug gekommen. Im qualitativ wie quantitativ hochwertig besetzten Kader konnte er deshalb nur Kurzeinsätze auf der Habenseite verbuchen, was für alle Beteiligten wenig zufriedenstellend war. Robert Javtokas, Sportdirektor von Žalgiris Kaunas: „Donatas ist ein sehr talentierter Spieler, der bei uns und Trainer Šarūnas Jasikevičius einen hervorragenden Eindruck hinterlassen hat. Spätestens durch die Verpflichtung von Derrick Walton haben sich seine Spielanteile aber weiter minimiert. Wir möchten, dass sich unsere Spieler weiterentwickeln und auf ihre benötigte Spielzeit kommen. Diese können wir Donatas aktuell aber nicht anbieten. Bei den MHP RIESEN kann er dagegen eine tragende Rolle übernehmen – und sich hervorragend im System von John Patrick entwickeln. Wir wünschen ihm alles Gute und freuen uns, ihn nächstes Jahr wieder bei uns zu haben.“

In Ludwigsburg beginnt für Sabeckis ein neues Kapitel in seiner Karriere. Erstmals wird der 25-Jährige im Ausland aktiv sein. Tipps und Tricks für das Leben in Schwaben konnte er sich jedoch bereits in seiner Heimatstadt sichern: Gemeinsam mit Ex-RIESE Thomas Walkup teilte sich Sabeckis in den vergangenen Wochen die Trainingshalle – und die Position. Denn der Litauer ist ebenso wie der US-Amerikaner auf den beiden Guard- und der „kleinen“ Forward-Position einsetzbar. Und soll am kommenden Samstag gegen s.Oliver Würzburg sein Debüt im gelb-schwarzen Dress feiern. Headcoach John Patrick: „Wir freuen uns, dass wir mit Donatas einen erfahrenen Spieler bekommen, der unser Team mit seinem Spielstil weiterhelfen wird.“