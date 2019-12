Ein Riese auf dem Weihnachtsmarkt

× 1 von 45 Erweitern BettinaMeister.com Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 × 2 von 45 Erweitern BettinaMeister.com Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 × 3 von 45 Erweitern BettinaMeister.com Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 × 4 von 45 Erweitern BettinaMeister.com Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 Thomas Wimbush, MHP-Riesen Ludwigsburg, auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt am 13.12.2019 × 5 Sportlich angekommen in Ludwigsburg ist Thomas Wimbush spätestens mit seinem spektakulären Steal und anschließendem, krachenden Dunking gegen ALBA BERLIN. Schwäbische Lebenskultur lernt der sympathische US-Boy derweil bei seinem ersten Besuch auf dem Ludwigsburger Weihnachtsmarkt kennen. Mit MORITZ plaudert der MHP RIESE dabei über weihnachtliche Kindheitserinnerungen – schließlich war unter den Weihnachtsgeschenken des jungen Thomas einstmals vor Jahren natürlich auch ein Basketball!

Die größte Schwierigkeit ergibt sich bereits im Vorfeld des Treffens mit Thomas Wimbush. Trotz intensiver Recherche im Dictionary und bei Google Translator findet sich partout keine englische Übersetzung für das Wort »Krautschupfnudle«. Auch gestenreiche Erklärungsversuche vorab scheitern trotz exzessiver zur Hilfenahme von Händen und Füßen. Nichtsdestotrotz lässt sich Thomas Wimbush auf das kulinarische Abenteuer ein und genießt augenscheinlich kurze Zeit später genussvoll seinen ersten herzhaften Bissen der Weihnachtsmarktleckerei. Kleiner Wermutstropfen für die schwäbische Seele: Trotz aller Lobesbekundungen seitens Wimbush für die Krautschupfnudeln wird man den Eindruck nicht los, dass der Crêpe zuvor auf dem Stuttgarter Weihnachtsmarkt etwas mehr seinen Geschmack getroffen hat.

Dafür zaubert der erste Schluck Glühwein ein umso breiteres Grinsen in das Gesicht des Fore-ward - allerdings nur, um kurz darauf eine weitere wichtige Weihnachtsmarktlektion zu lernen: kalter Glühwein geht gar nicht! Gut möglich also, dass der allererste Glühwein seines Lebens für Thomas Wimbush auch der Letzte bleiben wird. Große Augen bekommt der 2,01-Meter große Profisportler bei den ganzen Buden auf dem Weihnachtsmarkt angesichts der unzähligen Adventsfigürchen, Engeln oder Christbaumkugeln. Das Weihnachtsflair weckt die Vorfreude auf Heiligabend – schließlich trägt Thomas Wimbush dann gerne Weihnachts-pullover, möglichst bunt und mit vielen Rentieren oder Santa Claus Motiven. Nur mit Weihnachtsgeschenken tut er sich etwas schwer: die werden meist erst auf den letzten Drücker besorgt. Als Filmfreak hat der Liebhaber von Actionfilmen natürlich auch Lieblingsweihnachtsfilme wie etwa der Grinch oder der Polarexpress und mit dem Lied »Feliz Navidad« verbindet er winterlich-weihnachtliche musikalische Erinnerungen an seine Kindheit. Auf dem Basketball-Court läuft die Saison unterdessen für den Modelathleten bislang ebenfalls sehr gut.

Mit durchschnittlich neun Punkten pro Spiel hat Wimbush großen Anteil am gelungenen Saisonstart der MHP RIESEN – zumal seine Spielweise perfekt zur Ludwigsburger Basketball-Philosophie von Head-Coach John Patrick passt: harte Defense, athletisch und aggressiv. So wundert es auch nicht, dass Wimbush auf die Frage, was mehr Spaß macht - gute Defense mit anschließendem Steal, Fast-Break und Dunking oder mit dem Buzzer-Beater eine Sekunde vor Schluss den spielentscheidenden Dreier zu versenken - antwortet: »Defense ist einfach mein Ding!« Zu guter letzt versenkt Thomas Wimbush noch souverän einen verbalen Dreier bei der Frage, für was er sich entscheiden würde, wenn das Christkind an Heiligabend mit drei Wünschen frei vor ihm stehen würde: »Be happy!«, »Travel around the world!« and »a lot of money!« ... von dem sich Thomas Wimbush dann erstmal als persönliches Weihnachtsgeschenk einen neuen Lamborghini gönnen würde. In diesem Sinne: frohes Fest und Vollgas Richtung Play-Offs!