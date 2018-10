× Erweitern MHP Riesen Vorstandsvorsitzender Alexander Reil, Kapitän David Mccray, Headcoach John Patrick und Harald Kettenbach, Head of Communications MANN+HUMMEL (v.l.n.r.) bei der Präsentation der neuen CL-Trikots.

Der Einzug in das Final-4 der Basketball Champions League in der vergangenen Saison markierte in der Historie der MHP RIESEN Ludwigsburg zweifelsohne einen sportlichen Meilenstein. Angekommen in der europäischen Spitzenklasse. Auch in dieser Saison stellt sich das Team von Headcoach John Patrick der »Mammutaufgabe« Champions League.

Bei den MHP RIESEN denkt man gerne an den Mai diesen Jahres zurück: Athen! Austragungsort des Basketball-Champions League Final-4. Die Europäische Spitzenklasse gab sich zwei Tage lang in Griechenland ein munteres Stell-Dich-Ein. Klangvolle Namen wie AEK Athen, AS Monaco und UCAM Murcia kämpften um die europäische Krone – und mitten drin statt nur dabei: die MHP RIESEN Ludwigsburg. Einer Wiederholung des sportlichen Highlights wäre man in der Barockstadt nicht abgeneigt – allerdings weiß man um die Schwere dieser »Mammutaufgabe«. Headcoach John Patrick spricht von einer »Todesgruppe« und verweist auf die »vielen Nationalspieler der jeweiligen Länder und zahlreiche europäische Spitzenspieler – Sidigas Avellino alleine hat schon vier ehemalige NBA-Spielern.« Das Erreichen der KO-Runde gilt vereinsintern nichtstdestotrotz auch in diesem Jahr wieder als klar definiertes Minimal-Ziel. Dabei spielt für Alexander Reil, 1. Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg, neben dem rein sportlichen Ergebnis allerdings auch immer eine wichtige Rolle, »wie man den Verein international repräsentiert«. Kapitän David McCray sieht sein Team in der Champions League ebenfalls eher als Außenseiter, betont allerdings: »Wir waren eine hungrige junge Mannschaft in der letzten Saison und wir sind auch in dieser Saison wieder eine hungrige junge Mannschaft«.

MHP RIESEN vs. UCAM Murcia CB,

Di. 13. Nov., 20.30 Uhr, MHP Arena, LB

