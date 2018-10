Herbstcup bringt (inter-)nationale Top-Teams nach Ludwigsburg

× Erweitern Foto: Gerd Käser Lamin cisse Duell in der easyCredit BBL, Duell(e) beim Herbstcup: Während die Profis der MHP RIESEN Ludwigsburg am Freitag in der Berliner Mercedes-Benz Arena auflaufen, treffen die Teams der Porsche BBA um Lamin Cissé in eigener Halle auf die Hauptstädter.

Auch im Jahr 2018 richtet die Porsche Basketball-Akademie zum Beginn der Herbstferien den traditionellen Herbstcup aus. An diesem Wochenende steigt nun die nächste Ausgabe des Turniers, bei welchem unter anderem ALBA BERLIN und der FC Bayern Basketball zu Gast sind.

22 Mannschaften, vier Hallen, 49 Partien: Der Herbstcup verwandelt auch in dieser Saison Ludwigsburg für ein Wochenende in das Mekka des Jugend-Basketballs und wartet abermals mit einem erstklassigen Teilnehmerfeld auf. Mit dabei sind unter anderem der deutsche U14-Meister ALBA BERLIN, der deutsche U14-Vize aus München und erstmals ein Team aus Budapest. Das sportlich hochwertig besetzte Teilnehmerfeld gibt dabei einen, in dieser Altersklasse keinesfalls üblichen, Blick auf nahezu alle deutschen Top-Teams – und dürfte einen kleinen Vorgeschmack auf den weiteren Saisonverlauf geben. Mehrfach wurde der Herbstcup-Gewinner am Ende auch deutscher Meister.

Bevor der nationale Titel im Frühjahr 2019 vergeben wird, freuen sich die Verantwortlichen der Porsche BBA aber erst einmal über die erneute Ausrichtung des renommierten Turniers, auf viele Zuschauer und spannende Matches.

Robert Geier, Headcoach der U14-Mannschaft der Barockstädter: „Ich freue mich sehr auf den Herbstcup! Vor allem, weil es die erste Ausgabe ist, an welcher ich teilnehme. Die Erfahrung, die meine Jungs in den Duellen gegen Top-Programme aus ganz Deutschland sammeln können, ist sehr wertvoll. Natürlich ist der Respekt vor den großen Namen der Basketballwelt groß, aber meine Jungs sind top motiviert und werden sich vor heimischem Publikum gut präsentieren. Persönlich finde ich solche Turniere in den langen Pausen ausgezeichnet. So bleiben die Jungs im Rhythmus und sammeln Erfahrungen, von denen wir noch die restliche Saison zehren können.“

