John Patrick bleibt bis 2021!

Cheftrainer John Patrick bleibt den MHP RIESEN Ludwigsburg weiterhin erhalten. Vorzeitig verlängerten Verein und Trainer den Vertrag bis zum Sommer 2021.

Auf der Mitgliederversammlung der BG Ludwigsburg (Organisationsform der MHP RIESEN) gaben der 1. Vorsitzende Alexander Reil und John Patrick die Vertragsverlängerung bekannt. Mit Jubel nahmen die Vereinsmitglieder die Entscheidung auf.

Patrick freut sich auf die weiteren Spielzeiten in der Barockstadt: „Wir wollen uns jedes Jahr weiter verbessern. Ich bin sehr von dem Potential in Ludwigsburg und der Unterstützung im Umfeld angetan! Die Zusammenarbeit macht sehr viel Spaß. Einen Teamcaptain wie David McCray zu haben, der weiß wie wir spielen wollen und unsere Kultur verkörpert, erleichtert vieles. In den vergangenen Jahren haben wir uns entwickelt, aber wir haben noch weitere Schritte vor uns, die wir nehmen müssen. Die Richtung stimmt aber!“

Patrick ist seit Januar 2013 Headcoach in Ludwigsburg. Mit den MHP RIESEN erreichte er fünfmal in Folge die Playoffs in der easyCredit BBL und wurde in der jüngst beendeten Champions League-Saison zum Trainer des Jahres gekürt.

„Konstanz auf der Trainerposition spielt eine wichtige Rolle, insbesondere wenn damit eine klare und erfolgreiche Spielphilosophie verbunden ist. Mit John Patrick haben wir einen Coach, der es immer schafft aus „weniger mehr zu machen“. Deswegen freuen wir uns über die verlängerte Zusammenarbeit“, sagt Alexander Reil mit Blick auf Vertragsverlängerung.