Foto: Gerd Käser John Patrick MHP Riesen

Die MHP RIESEN Ludwigsburg können einen weiteren Beleg für eine erfolgreiche Saison 2017/2018 auf der Habenseite verbuchen: Cheftrainer John Patrick ist »Coach of the Year« der Basketball Champions League. Die Ehrung nahm Patrick im Rahmen des Final Fours Anfang Mai in Athen entgegen. Der Ludwigsburger Cheftrainer hatte sein Team von der ersten Qualifikationsrunde bis in das Final Four geführt. Auf dem Weg dorthin zeigten die MHP RIESEN reihenweise hervorragende Spiele und präsentieren sich und den deutschen Basketball von der besten Seite. »Ich teile diesen Award mit dem gesamten Team, vor allem Joey Cantens und Davic McCray. Wir versuchen jeden Tag eine enthusiastische Atmosphäre im Training und in den Spielen zu kreieren. Wir schätzen uns glücklich, dass wir in einem solch guten Wettbewerb teilnehmen konnten.«, kommentierte der frisch gekürte Trainer des Jahres. Kleiner Wermutstropfen: Der Traum vom Einzug ins Champions-League-Finale platzte in Athen. Im Halbfinale des Final Four unterlagen die MHP RIESEN dem AS Monaco mit 65:87. Großer Kampf, viel Emotionen – doch am Ende eine bittere Niederlage. Im Halbfinale der Champions League mussten sich die Ludwigsburger dem Spitzenreiter der französischen Liga AS Monaco geschlagen geben. Vor großer Kulisse in der Olympiahalle (OAKA) war Kerron Johnson dabei mit 12 Zählern der Topscorer. Monaco verfügte über mehr Reserven und gewann den Schlussspurt mit 26:11. »Uns ist am Ende die Kraft ausgegangen. Wir hatten gute Phasen, doch am Ende haben wir nicht unser Spiel zeigen können.«, kommentierte John Patrick das Aus und Guard David McCray ergänzte: »In Phasen haben wir unser Spiel, unsere Art von Basketball zeigen können. Doch in der zweiten Halbzeit nicht mehr, daher ist Monacos Sieg verdient.«