Let´s go to the beach

× Erweitern Foto: privat. MHP Riesen Mauritius Von links nach rechts: Daniel Mewes (Geschäftsführer Mauritius Marketing GmbH), Markus Buchmann (Leiter Marketing / Vertrieb MHP RIESEN Ludwigsburg), Mate Eres (Geschäftsführer Mauritius Franchise GmbH).

Pünktlich zum Saisonstart gibt es bei den MHP RIESEN Ludwigsburg die nächste erfreuliche Mitteilung: Das MAURITIUS - The Beach Restaurant ist als Partner beim Vorjahresdritten eingestiegen. Nicht nur im Restraurant in Ludwigsburg, sondern auch in neun weiteren Restaurants im Großraum Stuttgart wird der Klub von nun an auf seine Heimspieltermine über die TV-Screens hinweisen. Darüber hinaus werden die RIESEN auch durch punktuelle Maßnahmen in den teilnehmenden Restaurants für Aufmerksamkeit sorgen. Das MAURITIUS hingegegen wird durch Werbung auf der LED-Bande sowie der Videowand am Spieltag in der MHPArena auf sich aufmerksam machen.

Markus Buchmann, Leiter Marketing und Vertrieb der MHP RIESEN Ludwigsburg: „Wir freuen uns sehr, mit dem „MAURITIUS - The Beach Restaurant“ einen Partner gewonnen zu haben, bei dem 365 Tage im Jahr die Sonne scheint. Deshalb sind wir uns sicher, dass sich unsere Spieler und Fans dort wohlfühlen werden.“

Die Spieler, allen voran die Talente der Porsche Basketball-Akademie, werden in Zukunft in den Genuss der Gaumenfreuden kommen und sich von der internationalen Küche verwöhnen lassen. Besonders in der herannahenden Basketball-Saison, und dem damit einhergehenden Herbst-Beginn, wird der Besuch im MAURITIUS sicherlich ein kleines Stück Südsee-Flair in den (kühlen) Alltag bringen. Oder wie es Daniel Mewes, Geschäftsführer der Mauritius Marketing GmbH, sagt: „See you at the Beach! Man sieht sich bei uns am Strand“.