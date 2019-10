Ludwigsburger Basketballer starten »RIESEN-Hochschultour«

Auf zu neuen Ufern heißt es aktuell bei den MHP RIESEN Ludwigsburg: Denn die Barockstädter haben das nächste Projekt gestartet und auch abseits des Basketball-Parketts die nächste Generation in den Fokus genommen.

In Stuttgart gibt es zahllose Bildungseinrichtungen. Tausende Studenten ziehen zum Semesterstart nach Schwaben, ins Herz Württembergs - oder bleiben in der Region wohnen, um die akademische Laufbahn in der Heimat zu vollenden. All dies verdeutlicht einmal mehr, wie attraktiv die Großregion Stuttgart ist. Seit jeher ist die Studentenschaft für alle Unternehmen interessant – selbstverständlich gilt dies auch für die Sportart Basketball im Allgemeinen und die MHP RIESEN Ludwigsburg im Speziellen. Basketball ist jung und modern, ein Lebensgefühl, eine Leidenschaft, ein Style und ein weitaus mehr als eine Sportart. Die Symbiose mit der "jungen" Generation ist entsprechend nur folgerichtig. Basketball ist schließlich auch Lässigkeit, urbane Kunst, Ästhetik, Kleidung und Musik.

Um diesen Bezug mit (noch mehr) Leben zu füllen, begeben sich die Schwaben ab sofort auf die "RIESEN-Hochschultour". Die MHP RIESEN reisen durch die Region und präsentieren sich, gemeinsam mit Namens- und Hauptsponsor MHP – A Porsche Company sowie der BARMER, auf den einzelnen Campussen. An insgesamt sechs Hochschulen sind die MHP RIESEN zu Gast. Sie schaffen eine Plattform für sich und die Sportart Basketball und eröffnen so eine Möglichkeit, selbst einmal das orangene Leder aus nächster Nähe durch die Reuse zu werfen. Garniert wird der Auftritt mit attraktiven Angeboten von beiden Hochschultour-Partnern. Beide verlosen unter allen teilnehmenden Studierenden Heimspielgutscheine, Trikots und vieles mehr. Das Vorbeikommen und Mitmachen lohnen sich also.

„Wir begeben uns natürlich aus mehreren Gründen auf die RIESEN-Hochschultour: Wir möchten über Ludwigsburg hinaus unsere Kontaktpunkte weiter erhöhen und die komplette Region für den Basketball begeistern – aber natürlich auch den Studierenden unser Spiel in der MHPArena näher zu bringen“, erklärt David Walz, Marketing / Vertrieb der MHP RIESEN Ludwigsburg.

Ingo Guttenson, Leiter Marketing der MHP Management- und IT-Beratung, ergänzt: „Die RIESEN-Hochschultour ist eine tolle und innovative Idee, die wir als exzellente Teamplayer gerne begleiten. Dadurch erhalten wir einen weiteren Zugang zu unseren potenziellen Mitarbeitern von morgen.“

„Wir waren von dem Konzept sofort begeistert. Es ermöglicht uns auf eine charmante Art, unsere Partnerschaft mit den MHP RIESEN Ludwigsburg zu nutzen, um Studierende für Sport zu begeistern“, sagt Arndt Kühnle, Regionalgeschäftsführer der BARMER Ludwigsburg.

Begleitet wird die RIESEN-Hochschultour über die gesamten Social-Media-Kanäle des Vereins, sodass sowohl der Blick in die Instagram-Story als auch in den Twitter-Feed keinesfalls vergebens ist. Zudem gibt's im Spieltagsmagazin RIESIG und via RIESEN TV, dem YouTube-Kanal, exklusive Einblicke in das Geschehen vor Ort.

Die bisherigen und kommenden Stops der RIESEN-Hochschultour:

PreStop: Montag, 30.09.19 | Pforzheim

Mittwoch, 16.10.19 | Stuttgart-Mitte

Mittwoch, 13.11.19 | Stuttgart-Vaihingen

Mittwoch, 15.01.20 | Ludwigsburg

Mittwoch, 18.03.20 | Esslingen

Mittwoch, 22.04.20 | Pforzheim

Mittwoch, 27.05.20 | Heilbronn

Alle Infos zur Hochschultour gibt es, fortlaufend aktualisiert, auch unter folgendem Link: mhp-riesen-ludwigsburg.de/hochschultour/