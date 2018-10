MHP Riesen veröffentlichen das neue Trikot

× Erweitern Foto: Andrej Meinzer. MHP Riesen Sponsoren CL von links nach rechts: Alexander Reil, David McCray, John Patrick, Harald Kettenbach.

Die MHP RIESEN Ludwigsburg haben zwei Tage vor dem ersten Spieltag in der Basketball Champions League (10.10.2018, Tip-Off 19:00 Uhr) ihr neues Trikot der Öffentlichkeit präsentiert. Premium-Partner MANN+HUMMEL wird dabei auch in der kommenden Spielzeit die Brust der Barockstädter schmücken.

Die beste Saison der Vereingeschichte ist passé, doch mit dem Beginn der neuen Spielzeit in der Basketball Champions League werden noch einmal die Erinnerungen an den vergangenen Mai und das Final Four in Athen wach. Wohl wissend, dass eine Wiederholung des Halbfinal-Einzugs eine Mammut-Aufgabe ist, starten die Barockstädter an diesem Mittwoch nun in ihr insgesamt drittes Abenteuer in der Basketball Champions League. Nachdem das Team von Headcoach John Patrick in den vergangenen Spielzeiten die Runde der letzten Acht respektive Vier erreichte, ist das Erreichen der K.-o.-Runde auch in diesem Jahr das klar definierte (Minimal-)Ziel.

Wie bereits in der Vergangenheit laufen die MHP RIESEN international mit einem eigens entworfenen Trikot auf. Die Heimspiele in der MHPArena bestreitet Ludwigsburg in einem komplett gelben Jersey. Der Look wird an den Seiten durch graue Block-Elemente und auf der Rückseite mit einer Abwandlung der Querstreifen des „regulären“ Heimtrikots ergänzt. Auswärts spielen die MHP RIESEN dagegen erstmals seit drei Jahren wieder in einer schwarzen Spielgarnitur. Diese zeichnet sich durch gelbe Highlights und eine graue Schraffur auf der Rückseite aus. Erstmals im Einsatz ist das neue Auswärts-Trikot bereits am Mittwoch beim Spiel in Bandirma. Tip-Off in der Kara Ali Acar Sport Hall ist um 19:00 Uhr (Ortszeit).

Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde das neue Trikot nun der Öffentlichkeit präsentiert. Gleichzeitig konnte der Klub dabei voller Stolz verkünden, dass Premium-Partner MANN+HUMMEL auch in der kommenden Spielzeit prominent auf der Trikot-Vorderseite und dem rechten Hosenbein mit seinem Logo präsent sein wird – und die Partneschaft damit weiter ausgebaut wird. Der Global Player verdeutlicht damit einmal mehr seine elementare Rolle im Partner-Netzwerk des Klubs und nimmt, wie auch in der Region Stuttgart, eine Leuchtturmfunktion ein.

Harald Kettenbach, Head of Communications von MANN+HUMMEL, erklärt die Fortsetzung des Trikot-Sponsorings wie folgt: „Wir sind natürlich sehr stolz, dass wir als Premium-Partner auch mit dabei sind. Das hat uns in den vergangenen beiden Jahren sehr viel Spaß gemacht. Das #ihrundwir“ passt bei den MHP RIESEN und MANN+HUMMEL einfach sehr gut zusammen. Der Erfolg in der vergangenen Spielzeit war klasse – und wir drücken die Daumen, dass das wieder so klappt.“

Auch Alexander Reil, 1. Vorsitzender der MHP RIESEN Ludwigsburg, zeigte sich ob dieser Positiv-Meldung entsprechend erfreut: „Ich glaube, dass die Fortsetzung des Engagements das Ergebnis einer Entwicklung ist, die ein Verein durchläuft. Für uns ist es wichtig, dass wir Partner haben, die einen solchen Weg mitbegleiten, die uns unterstützen. Aber, das sage ich auch ein bisschen stolz, von diesem Engagement profitieren beide Seiten und auch nur dann macht es für beide Seiten Sinn.