MHP Riesen Ludwigsburg ziehen Schluss-Strich unter die Saison

Nach einer starken Leistung gegen das Top-Team ALBA Berlin führten die MHP RIESEN kurz vor Schluss bereits mit neun Punkten und schien seine Fans versöhnlich in die Sommerpause zu verabschieden – ehe einmal mehr bei Konstantin Klein & Co. einmal mehr das große Nervenflattern begann und mit einem Offensive-Foul (!) 4,9 Sekunden vor Ertönen der Schluss-Sirene der Sieg verschenkt wurde und unterm Strich eine 79:80-Niederlage zu Buche stand.

Man mag zurecht ins Grübeln kommen angesichts der Tatsache, dass die MHP RIESEN im Saison-Endspurt Top-Teams wie Vechta, Bamberg oder eben fast auch Berlin besiegen konnte aber dennoch die Play-Offs verpasste.

Am Ende feierte die Mannschaft mit rund 200 Fans beim Saisonabschlussfest in der Rundsporthalle dennoch einen versöhnlichen Saisonausklang mit Freibier udn gelassener Stimmung. Dabei steht dem Basketball-Bundesligisten den Sommer über einmal mehr ein großer Aderlass bevor. Mit dem Ertönen der Schluss-Sirene am letzten Bundesliga-Spieltag endeten auch die meisten der Spielerverträge – lediglich Konstantin Klein und Chris von Fintel waren mit einem längerfristigen Vertrag ausgestattet.

Mit einem Klos im Hals bedankte sich RIESEN-Routinier Adam Waleskowskifür die Dankbarkeit und die jahrelange Unterstützung der Fans, bekannte seine Liebe zu Stadt und Klub und versteckte die Ungewissheit des kommenden Sommers und wie es für ihn weitergeht dabei nicht. Die Anwesenden honorierten die Emotionalität und Leistungen des 36-Jährigen mit Standing Ovations angesichts des eventuellen Karriere-Endes.

Um die Zukunft der MHP RIESEN muss einem angesichts der tollen Youngsters und guten Nachwuchsarbeit in Ludwigsburg allerdings nicht Bange werden. Spieler wie Ariel Hukporti, Johannes Patrick oder Quirin Emanga schnupperten Bundesliga-Luft und feierten in dieser Saison ihr Debüt in der MHP Arena. Vor allem »Wunderkind« Ariel Hukporti steht im wahrsten Sinne des Wortes eine große Zukunft bevor.

