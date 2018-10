MHP Riesen starten in die Champions League

× Erweitern Foto: Thomas Disqué. MHP Riesen Aaron Best Kein Blick zurück: Aaron Best und „seine“ MHP RIESEN blicken optimistisch auf das Auswärtsspiel in der Türkei.

easyCredit Basketball Bundesligist MHP RIESEN Ludwigsburg startet am morgigen Mittwoch (10.10.2018, 18:00 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Bandirma in die Basketball Champions League. Zum Auftakt der internationalen Spielzeit stehen Headcoach John Patrick Trevor Mbakwe und Konstantin Klein wieder zur Verfügung.

Frust weicht Vorfreude, Niedersachsen weicht Balikesir, BBL Pokal weicht Basketball Champions League: Vier Tage nach dem ernüchternden Pokal-Aus in Göttingen steht für die MHP RIESEN Ludwigsburg der erste Spieltag auf internationalem Parkett an. Die Mannschaft gastiert zum Auftakt im türkischen Bandirma, bei Banvit BK.

Der türkische Klub aus der Provinz Balikesir gehörte, wie auch die Schwaben, in den vergangenen Jahren zu den erfolgreichsten Klubs der Champions League – und feierte seinen größten Erfolg ausgerechnet in der Ludwigsburger MHPArena. Am 29. März 2017 sorgte Jordan Theodore zwei Zehntel vor dem Ende der Partie mit einem Layup für das Viertelfinal-Aus der MHP RIESEN und sicherte seinem Team die Final Four-Teilnahme. 560 Tage später kommt es nun zum erneuten Aufeinandertreffen beider Mannschaften. Die Gesichter der Teams haben sich im Vergleich zum Jahr 2017 aber verändert.

Denn neben Headcoach Sasa Filipovski verließen im vergangenen Sommer auch zahlreiche Leistungsträger den Klub. Nachfolger Filipovskis ist Ahmet Gurgen, der sein Team um das türkische Trio Tolga Gecim, Ridvan Oncel und Sehmus Hazer aufgebaut hat. Da Bandirma zudem mit Stefan Bircevic, Devin Oliver oder Marcus Thornton namenhafte Neuzugänge präsentieren konnte, wird der Klub wohl auch in dieser Spielzeit erneut für Furore sorgen.

Wie auch bei den MHP RIESEN läuft es bei Banvit BK aber noch nicht endgültig rund. Am vergangenen Spieltag setzte es in der türkischen Liga gegen Büyükcekmece eine bittere 59:81-Heimpleite. Die Gastgeber werden also auf Wiedergutmachung aus sein.

Die Barockstädter möchten ihrerseits das Pokal-Aus vergessen machen und den dritten Sieg im vierten Spiel einfahren. Bei diesem Unterfangen stehen Headcoach John Patrick auch Center Trevor Mbakwe und Point Guard Konstantin Klein zu Verfügung. Mbakwes Schulter ist ebenso wie Kleins Wurfhand belastbar, sodass einem Einsatz nichts im Wege steht.

Infos

Banvit BK vs. MHP RIESEN Ludwigsburg

Mittwoch, 10.10.2018, Tip-Off 18:00 Uhr (Ortszeit 19:00 Uhr)

Kara Ali Acar Spor Salonu, 600 Evler Mahallesi, Yiğitler Sk., 10200 Bandırma/Balıkesir, Türkei

Die Partie wird live bei livebasketball.tv sowie auf DAZN übertragen.