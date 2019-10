MHP Riesen Ludwigsburg starten in die neue Basketball-Bundesliga-Saison

Das Motto bei den MHP RIESEN Ludwigsburg für die kommende Saison ist klar: »Back to the Roots!« Mehrfach betonen sowohl Head-Coach John Patrick wie auch Vereinsvorsitzender Alexander Reil vor dem ersten Tip-Off in der heimischen MHPArena das Rückbesinnen auf alte Tugenden. »Die große Neuerung für die neue Saison sind die neuen Spieler«, bemerkt Reil augenzwinkernd. »Bei der Rekrutierung haben wir wieder mehr Wert gelegt auf die alt-bekannten Ludwigsburger Tugenden wie etwa bedingungslosen Einsatz. In der vergangenen Saison ist es uns nicht gelungen, diese Tugenden aufs Parkett zu bringen!« Nach dem Verpassen der Play-Offs zuletzt möchte man sich bei den Vereinsverantwortlichen auch in diesem Jahr nicht auf einen bestimmten Tabellenplatz als Saisonziel festlegen. »Ich möchte, dass die Leute nach dem Spiel sagen, dass wir einfach alles gegeben haben - wenn uns das gelingt haben wir sicher auch eine gute Chance, die Play-Offs zu erreichen«, richtet Reil den Blick voraus. Coach John Patrick unterstreicht derweil den Back-to-the-Roots-Grundgedanken auch von der taktischen Seite - und so finden sich auch wieder mehr Guards im Kader der RIESEN, der bis auf Neu-Kapitän Konstantin Konga und Christian von Fintel komplett erneuert wurde. »Das sind zwei Spieler, die verstanden haben, was wir wollen«, betont das Ludwigsburger Trainer-Urgestein. Generell verweist Patrick auf eine »neue Energie« innerhalb der Mannschaft, möchte sich wie Reil allerdings auch nicht auf einen bestimmten Tabellenplatz als Saisonziel festlegen. Der Blick voraus klingt allerdings auch bei John Patrick positiv: »Wir haben in der Vorbereitung gesehen, was wir für ein Potential haben!«.