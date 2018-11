„Mighty Mouse“ bleibt ein RIESE: Ludwigsburg verlängert mit Crawford

× Erweitern MHP Riesen Ludwigsburg logo

Jordon Crawford weilt erst seit rund vier Monaten in Schwaben, doch der Name des 1,68 Meter großen Point Guards ist deutschlandweit nahezu allen Basketball-Fans ein Begriff. Der einfache Grund: Crawford ist nicht nur optisch auffällig, sondern verzückte in den vergangenen Monaten mit seiner Spielweise die Zuschauer. Der sympathische US-Amerikaner spielte sich energisch in die Herzen der gelb-schwarzen Basketball-Familie und wird, so die gute Nachricht, auch bis zum kommenden Sommer für die MHP RIESEN Ludwigsburg auf Korbjagd gehen. Das ein oder andere Fan-Herz wird also weiterhin sehr hoch schlagen.

In bisher 14 Auftritten im Trikot der Ludwigsburger (exklusive der Partie gegen Göttingen) kam Crawford durchschnittlich auf 11.4 Punkte und 6.6 Assists pro Partie. „Mit der Vertragsverlängerung von Jordon setzen wir auf Kontinuität. Er hat gezeigt, dass er vor allem in der Offensive sehr effektiv sein kann und gerne Verantwortung übernimmt. Wir freuen uns, dass wir ihn bis zum Saisonende halten können“, so Headcoach John Patrick.

Profil

Jordon Crawford

Größe / Gewicht: 1.68 m / 68 kg

Geburtsdatum: 17.07.1990

Position: Point Guard

Nationalität: US-Amerikaner