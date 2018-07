Neuzugänge bei den MHP-Riesen

»Die Saison war wirklich großartig. Wir haben viel erreicht. Das Team war unglaublich diese Saison!« Unter dem Jubel von rund 400 Fans brachte es Nationalspieler Johannes Thiemann beim Saisonabschluss in der Ludwigsburger Rundsporthalle auf den Punkt: Der Basketball-Bundesligst MHP RIESEN Ludwisgburg kann auf seine bislang erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte zurückblicken. Kleiner Wermutstropfen: es sollten für Johannes Thiemann Abschiedsworte sein. Nach zwei erfolgreichen Spielzeiten mit den MHP RIESEN wechselt Johannes Thiemann in der neuen Saison zu Alba Berlin. Thiemann unterschrieb beim Vizemeister einen 3-Jahres-Vertrag. In Ludwigs-burg schaffte Thiemann den Sprung vom Jungprofi zum Nationalspieler und spielte national wie international eine wichtige Rolle im Team von Trainer John Patrick. Nicht zuletzt Dank Thiemanns positiver Entwicklung standen am Ende 49 Siege in 67 Spielen für die MHP RIESEN letzte Saison zu Buche – dazu jeweils der Einzug in das Halbfinale der Basketball-Bundesliga und der Championsleague. »Wir haben uns Mitte August getroffen und gesagt, es wird ein langes Abenteuer! Aber es ist eine Mannschaft mit Charakter – jeder Spieler hat die ganze Saison über immer einen Schritt nach vorne gemacht. Es war eine ganz besondere Saison und ich bin sehr dankbar dafür«, bilanzierte Head-Coach John Patrick. Derweil laufen die Vorbereitungen für die kommende Saison auf Hochtouren. Nach dem Abgang von Johannes Thiemann sind die MHP RIESEN Ludwigsburg auf der Suche nach Ersatz bereits fündig geworden. Die Schwaben verpflichten Bogdan Radosavljević, der aus Berlin kommt und in Ludwigsburg einen 1+1-Vertrag unterschrieben hat. Außerdem wurden zuvor bereits Konstantin Klein und Malcolm Hill von Telekom Bonn an den Neckar gelotst.