Playoffs 2018: Termine & Tickets!

Zum 5. Mal in Folge stehen die MHP RIESEN in den Playoffs der easyCredit BBL. Während der Viertelfinalgegner noch ermittelt wird, stehen die Heimspieltermine bereits fest. Tickets für Spiel 1 und Spiel 3 in der MHPArena sind ab sofort erhältlich!

Karten für die ersten beiden Heimspiele gibt es online (Ticketshop unter mhp-riesen-ludwigsburg.de/tickets) und beim letzten Hauptrundenheimspiel der MHP RIESEN gegen Tübingen im Foyer der MHPArena.

Vorkaufsrecht der Dauerkarteninhaber & 10 Prozent Preisvorteil

Dauerkarteninhaber (Hauptrunde easyCredit BBL) haben für die Playoffs ein Vorkaufsrecht auf ihre Plätze. Diese Option ist für Spiel 1 bis zum 6. Mai und für Spiel 3 bis zum 10. Mai reserviert. Zudem erhalten DK-Inhaber für die Playoff-Heimspiele 2018 als Treuebonus einen Preisnachlass von 10 Prozent! Mitglieder der BG Ludwigsburg erhalten ebenfalls 10 Prozent Preisvorteil beim Kauf von Playofftickets (Rabatt nicht kombinierbar).Dauerkarteninhaber bekommen nach Wandlung der Option kein zusätzlich ausgedrucktes Ticket, sondern die Plastikkarte der DK 17/18 wird nach Bezahlung für die Playoffs freigeschaltet. (Hinweis: Automatisch wird die DK nicht aktiviert! Fans müssen bis Ablauf des Vorkaufsrechts aktiv geworden sein und die Dauerkarte online oder in der Geschäftsstelle der MHP RIESEN gewandelt haben!)

Heimspiel-Termine:

Spiel 1: Donnerstag, 10. Mai 2018 – Spielbeginn: 18.15 Uhr

Spiel 3: Dienstag, 15. Mai 2018 – Spielbeginn: 20.30 Uhr

Spiel 5*: Samstag, 19. Mai 2018 – Spielbeginn: 18.00 Uhr

*falls erforderlich

Das Spiel 2 (12./13. Mai) und ein eventuelles Spiel 4 (17. Mai) finden jeweils auswärts statt.

Der Playoffgegner Ludwigsburgs wird am 34. Spieltag der easyCredit BBL noch ermittelt. Möglich sind Bonn, Bamberg, Bayreuth und Oldenburg. Alle vier Teams liegen vor dem letzten Spieltag nach Punkten gleichauf. Ludwigsburg schließt die Hauptrunde in jedem Fall als Dritter ab und trifft im Viertelfinale entsprechend auf den Hauptrundensechsten.