Profi-Debüt mit 16: Ein echtes Center-Juwel

× Erweitern Foto: FIBA Ariel Hukporti MHP Riesen 2018

Eigentlich hatte David McCray an diesem Abend nicht viel zu lachen. Von einer Fußverletzung zur Pause gezwungen und zudem zuletzt von einer Grippe gebeutelt, nahm der Kapitän der MHP RIESEN beim Jubiläumsspiel gegen Banvit BK hinter der Bande Platz und musste tatenlos mit ansehen, wie sich seine Teamkollegen nicht gerade mit Ruhm bekleckerten. 76:88 ging das 100. internationale Kräftemessen der Ludwigsburger Vereinsgeschichte gegen den Championsleague-Konkurrenten aus Bandirma verloren.

Dass David McCray mit dem Ertönen der Schlusssirene dennoch ein freudiges Lächeln auf den Lippen hatte, war Ariel Hukporti zu verdanken. Der 16jährige (!) Nachwuchsspieler der MHP RIESEN gab in der letzten Spielminute sein Profi-Debut und erzielte dabei in der kurzen Zeit mit zwei erfolgreichen Angriffen direkt vier Punkte. Das Center-Juwel weckt Hoffnungen auf eine grandiose Karriere. Geboren 2002 misst der Newcomer bereits 2 Meter 11 an Körpergröße und bringt 104 Kilo auf die Waage. Die Glückwunsche von Kapitän David McCray direkt nach Spielschluss auf dem Feld hatte sich der 16-Jährige bei seiner Premiere trotz der Niederlage jedenfalls redlich verdient. Für ein weiteres Bonmot bei den MHP RIESEN sorgte derweil Quirin Emanga Noupoue mit einer wahrlich nicht alltäglichen Doppelschicht. Dass sich der Spieler beim 82:70-Arbeitssieg gegen Crailsheim mit 9 Punkten in die Scorerliste eintrug, scheint auf den ersten Blick nichts besonderes. Beachtlich wird das Ganze durch das Bonmot, dass Noupoue drei Stunden zuvor bereits mit dem Regionalliga-Team auf der Platte stand und dort mit 17 Punkten beim 93:92 Sieg spielentscheidend war. Anschließend ging es im Eiltempo von Möhringenab in die MHP Arena zum Bundesliga-Derby, bei dem er dann laut Head-Coach John Patrick zum »X-Faktor« avancierte.