Ran an die Tickets: Saisonauftakt-Programm im freien Verkauf

Ab sofort ist der Kauf von Eintrittskarten für die Heimspiele in der MHPArena möglich! Seit dem späten Montagvormittag befinden sich die ersten drei Spiele jedes Wettbewerbs im freien Verkauf. Das jeweils darauffolgende „vierte“ Spiel eines jeden Wettbewerbs geht zum Tip-Off des jeweils „ersten“ Spiels in den freien Verkauf (siehe unten). Alle Tickets können, wie gewohnt, in der Geschäftsstelle des Klubs, an den bekannten Vorverkaufsstellen oder im Online-Ticketshop erworben werden. Selbstverständlich ist auch der Ticketerwerb an der Abendkasse möglich, solange der Vorrat reicht.

Ticketvorverkauf:

BBL 1 vs. FRAPORT SKYLINERS, 29.09.2018, Tip-Off 20:30 Uhr

BBL 2 vs. Eisbären Bremerhaven, 03.10.2018, Tip-Off 15:00 Uhr

BCL 2 vs. Sidigas Avellino, 17.10.2018, Tip-Off 20:00 Uhr

BBL 4 vs. EWE Baskets Oldenburg, 20.10.2018, Tip-Off 20:30 Uhr

BCL 4 vs. Anwil Włocławek, 30.10.2018, Tip-Off 20:00 Uhr.

BCL 6 vs. „Winner Game 21“, 13.11.2018, Tip-Off 20:00 Uhr

Next up:

BBL 6, vs. s.Oliver Würzburg, 03.11.2018, Tip-Off 20:30 Uhr – Vorverkauf ab 29.09.2018, 20:30 Uhr

BCL 8, vs. Banvit BK, 12.12.2018, Tip-Off 20:00 Uhr – Vorverkauf ab 17.10.2018, 20:00 Uhr

Die Rückkehr der gelben Wand

Erfreuliche Nachrichten gibt es zudem für alle Stehplatz-Fans: Nach konstruktiven Gesprächen mit Vertretern beider Fanclubs wird es in der kommenden Spielzeit wieder deutlich mehr Spiele mit einem großen Stehplatz-Bereich geben. In den Heimspielen gegen Frankfurt, Würzburg, Gießen, Ulm, München, Bamberg und Berlin sowie allen nationalen Playoff-Spielen werden im kompletten G-Bereich Stehplätze angeboten. In den restlichen Partien wird es die in der vergangenen Saison praktizierte Aufteilung zwischen Sitz- und Stehplatzbereich geben.