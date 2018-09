Ready, set, go!

× Erweitern Foto: Pressefoto Baumann. MHP Riesen Thomas Wilder Thomas Wilder wird am Samstag, gemeinsam mit Kelan Martin, Jordon Crawford und Aaron Best sein Bundesliga-Debüt feiern.

Das wochenlange Warten hat endlich ein Ende: Am Samstagabend (Tip-Off 20:30 Uhr) beginnt für die MHP RIESEN Ludwigsburg die Saison 2018/2019. Das Team von Headcoach John Patrick trifft zum Auftakt auf die FRAPORT SKYLINERS – und damit auf einen hochklassigen Gegner.

Nach knapp vier Monaten und 123 langen Tagen ist die Sommerpause endgültig vorbei. Die neue Spielzeit steht in den Startlöchern – und alle Beteiligten sind heiß auf den Pflichtspielauftakt, welcher an diesem Samstag in der MHPArena erfolgen wird. Der Spielplan meint es dabei gut mit den Fans. Denn mit den FRAPORT SKYLINERS gastiert ein hochkarätig besetzter Gegner in der Barockstadt, dem in der Spielzeit 2018/2019 vieles zuzutrauen ist. Denn nachdem die Hessen in der vergangenen Saison den FC Bayern Basketball im Playoff-Viertelfinale am Rande des Ausscheides hatten, sind sie gestärkt aus dem Sommer hervor gegangen.

Frankfurt als Gradmesser

Obwohl zahlreiche Leistungsträger den Klub verließen, muss Frankfurt in dieser Saison nämlich keine kleinen Brötchen backen. Die sichere EuroCup-Teilnahme und die Ablösesumme für Issac Bonga – er wurde von den Los Angeles Lakers gedrafted – verschlechterten die Verhandlungsposition der SKYLINERS keinesfalls und hatten sicherlich ihren Anteil daran, dass mit Brady Heslip, Erik Murphy, Akeem Vargas oder Trae Bell-Haynes namenhafte Verstärkung an den Main wechselte.

Da mit Headcoach Gordon Herbert und den Routiniers Quantez Robertson, Marco Völler, Shawn Huff und Jonas Wohlfarth-Bottermann zahlreiche Stützen des Teams gehalten werden konnten, zählt Frankfurt zu den heißesten Kandidaten auf eine Platzierung unter den ersten Acht – und ist für Ludwigsburg damit ein echter Gradmesser. Die Fans in der MHPArena erwartet am Samstag demzufolge eine spannende Ausgangslage.

Neben den beiden ersten Punkten der neuen Spielzeit duellieren sich die Mannschaften am Samstag auch auf einer anderen Ebene: Aus bislang 26 Duellen resümierten für beide Seiten gleich viele Erfolgserlebnisse.

Die MHP RIESEN Ludwigsburg haben sich selbstredend vorgenommen, siegreich aus dem Auftaktspiel zu gehen und blicken voller Optimismus auf den Samstagabend. Gleichzeitig hofft das Team auf den gewohnt lautstarken Support der eigenen Fans – und auf eine volle und stimmungsvolle MHPArena.

Neuheiten und Hinweise rund um die MHPArena

Während es auf dem Parkett mit den Neuzugängen Aaron Best und Trevor Mbakwe neue Gesichter zu sehen geben wird, möchte der Klub auf weitere Änderungen in der MHPArena explizit hinweisen – und die Fans bitten, mehr Zeit bei der Anreise einzuplanen (Hallenöffnung 19:00 Uhr, Tip-Off 20:30 Uhr):

Die Heimspielstätte der Schwaben verfügt ab dieser Spielzeit über ein neues Einlass- und Kontrollsystem.

Dies bedeutet, dass der Eingangsbereich mit mobilen Kontrollschleusen versehen wird. Zwei dieser Kontrollschleusen stehen exklusiv den Dauerkarteninhabern der MHP RIESEN zur Verfügung. Vier weitere Schleusen sind für alle Besucher nutzbar.

Innerhalb dieses Schleusenbereiches findet ab dieser Saison auch die Taschenkontrolle statt. Welche Gegenstände mit in die Halle genommen werden dürfen und welche draußen bleiben müssen, steht hier.