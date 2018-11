Richtungsweisende Partie gegen wiedererstarke Würzburger

× Erweitern Foto: Sascha Walther. MHP Riesen Malcolm Hill Der Mann mit der Trikotnummer #21 war nach dem Spiel gegen Anwil Włocławek in aller Munde: Malcolm Hill überragte gegen den polnischen Meister mit 31 Zählern – und könnte auch gegen Würzburg einer der Schlüsselspieler sein.

Zehnter gegen Dreizehnter, Schwaben gegen Franken, Ludwigsburg gegen Würzburg: Wenn am morgigen Samstag in der Ludwigsburger MHPArena der Sprungball zur Partie des 6. Spieltages der easyCredit BBL erfolgt, blicken beide Mannschaften auf enttäuschende Wochen zurück. Mit Playoff-Ambitionen in die Saison gestartet, befinden sich sowohl die Hausherren als auch die Gäste aktuell in einer Krise. Ludwigsburg gewann keines der letzten acht Spiele, Würzburg startete ebenfalls schwach in die Saison, fuhr aber zumindest am vergangenen Wochenende den ersten Erfolg auf nationalem Parkett ein (73:69 gegen medi bayreuth) – und legte am Mittwoch im FIBA Europe Cup-Auswärtsspiel bei ZZ Leiden (75:65) nach. Das Team von Headcoach Denis Wucherer ist demnach (etwas) wiedererstarkt, gleichzeitig aber noch nicht vollends in der Spur.

Von „in der Spur“ kann derweil aber auch bei den MHP RIESEN Ludwigsburg keinesfalls die Rede sein. Nach nunmehr acht Pleiten in Folge weist der Klub die längste Niederlagen-Serie seit dem Wiederaufstieg in die Beletage des deutschen Basketballs im Jahr 2002 auf. In den vergangenen Wochen zeigten die Schützlinge von Headcoach John Patrick mehrfach zu welchen Leistungen sie fähig sind. Zum Leidwesen aller Beteiligten verspielte die Mannschaft aber ihre teils hohen Vorsprünge und ließ sich zuletzt zu leicht aus dem Konzept bringen. Obwohl es aufgrund der zahlreichen – teils frustrierenden – Niederlagen Gründe genug gäbe, um die Flinte ins Korn zu werfen, ist der Wille der Barockstädter aber weiterhin ungebrochen. Es gilt noch enger zusammenzurücken und am Samstagabend das so dringend benötigte Erfolgserlebnis mit allen (erlaubten) Mitteln zu erzwingen.

Rückhalt der Fans weiterhin ungebrochen

Bei diesem Unterfangen können sich die Schwaben einmal mehr auf den lautstarken Support der eigenen Fans verlassen: Die „gelbe Wand“ ist zum zweiten Mal in dieser Spielzeit komplett geöffnet (lies: bis unters Hallendach mit Stehplätzen versehen) und der Rückhalt für die Mannschaft wie gewohnt exzellent. Unter anderem die Dunking Dukes werden am Samstag mit einer eigens angefertigten Choreographie vor dem Spiel für das besondere Etwas sorgen – und damit hoffentlich weitere Prozente aus dem Team herauskitzeln können. Auf der Gegenseite hoffen aber auch die nicht wenigen Würzburg-Fans, welche den Auswärtsblock erstmals in dieser Saison mit Leben füllen werden, auf ein Erfolgserlebnis in Ludwigsburg. Die Franken konnten nur eines der letzten sechs Auswärtsspiele in der MHPArena gewinnen und wittern nun, ob der momentanen RIESEN-Krise, Morgenluft.

Die Verantwortung für den Sieg legen sie dabei auf die Schultern ihres erfahrenen Backcourt-Gespanns: Cameron Wells (9.3 PpS/5.8 ApS), Jordan Hulls (15.5/2.5), Brad Loesing (3.3/1.8) und der unter der Woche extra geschonte Skyler Bowlin (8.8/4.3) bilden ein formidables Quartett auf den Guard-Positionen, welches die Ludwigsburger vor Probleme stellen könnte.

Verstecken müssen sich die Hausherren derweil aber nicht: Die Guard-Riege der Hausherren ist in Spitze und Breite ebenfalls gut besetzt – und seit dem vergangenen Mittwoch noch einmal erweitert worden: Neuzugang Donatas Sabeckis, welchen die MHP RIESEN bis Saisonende von Žalgiris Kaunas ausgeliehen haben, dürfte am Samstag sein Debüt feiern. Der 25-Jährige nimmt seit Mittwochabend am Mannschaftstraining teil und soll, mit seiner Erfahrung und Ruhe, im Aufbauspiel der Barockstädter eine signifikante Rolle einnehmen.

Sollte es bei seinem (erwarteten) Einstand direkt mit einem Erfolgserlebnis klappen, würde die Stimmungslage in und um die MHPArena endlich die erhoffte Kehrtwende nehmen – und gleichzeitig Ludwigsburg mit einer ausgeglichenen Bilanz (3 Siege, 3 Niederlagen) im soliden Mittelfeld der Tabelle stabilisieren. Nicht mehr und nicht weniger ist das Ziel.